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Міністерка оборони Чехії відмовилась їхати на зустріч країн "Вишеградської четвірки" через відмову Орбана підтримати Україну

"Мені дуже шкода, що для угорських політиків дешева російська нафта важливіша за українську кров".

Міністерка оборони Чехії відмовилась їхати на зустріч країн "Вишеградської четвірки" через відмову Орбана підтримати Україну
Фото: з соцмереж Яни Чернохової

Міністерка оборони Чехії Яна Чернохова відмовилася їхати на зустріч країн "Вишеградської четвірки" через те, що Угорщина не підтримала Україну у війні з Росією. Про це повідомляє Європейська правда.

"Я особисто не поїду в Угорщину на зустріч міністрів оборони V4 (ср-чт). Наступного тижня у них вибори, і мені не годиться брати участь у кампанії там. Я завжди підтримувала V4 і мені дуже шкода, що для угорських політиків дешева російська нафта важливіша за українську кров. # SlavaUkraini", - написала Чернохова на своїй сторінці у Twitter. 

Нагадаємо, що віцепрем'єр-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук жорстко розкритикувала уряд Угорщини за непідтримку санкцій проти окупанта.

За її словами, у цьому цивілізаційному протистоянні «Угорщині навряд чи вдасться переморгуватись з росіянами та ще й потихеньку наживатись на проблемах сусіда. Треба просто спокійно встати на бік цивілізованого світу. Не повторювати помилок Другої світової, коли Угорщина зробила неправильний вибір. Так, правильний вибір завжди важкий спочатку, але він тому і правильний, що з ним легко потім». 

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