США оголосили про санкції через випробування ракети-монстра у КНДР, під них потрапили російські компанії та громадянин РФ

Обмеження пов’язані з передачею Північній Кореї “чутливих елементів для північнокорейської ракетної програми”,

США оголосили про нові санкції через випробування Північною Кореєю міжконтинентальної балістичної ракети Hwasong-17.

Про це повідомив голова пресслужби Держдепартаменту Нед Прайс, пише Німецька хвиля.

Під санкції, зокрема, потрапили дві російські компанії – постачальник металопрокату “Ардис Групп”, комерційна фірма “Профподшипник” – та одна фізособа, громадянин РФ Ігор Мічурін. Обмеження пов’язані з передачею КНДР “чутливих елементів для північнокорейської ракетної програми”, пояснили в американському зовнішньополітичному відомстві.

Санкції запроваджено і проти Бюро із закордонних справ Другої академії природничих наук КНДР, а також – громадянина Північної Кореї.

Окрім того, ракетне випробування планує сьогодні обговорити Рада безпеки ООН. Початок зустрічі запланований на 15:00 за місцевим часом (21:00 за київським часом).

Нагадаємо, Кім Чен Ин особисто керував випробуваннями найбільшої в історії Північної Кореї міжконтинентальної балістичної ракети. Цим він продемонстрував, що його країна готова до “тривалої конфронтації” зі Сполученими Штатами.

Hwasong-17 – гігантська МБР, уперше представлена в жовтні 2020 року – отримала прізвисько "Ракета-монстр".

Ракета, запущена в четвер, 24 березня, в міжнародному аеропорту Пхеньяна, піднялася на максимальну висоту 6248,5 км і пролетіла 1090 км за 4052 секунди, перш ніж "влучила в заздалегідь задану точку у відкритих водах" Японського моря, повідомляють державні ЗМІ Північної Кореї.

Раніше ця ракета не мала успішних випробувань. Її запуск викликав негайне обурення сусідніх країн і США.

Ракета приземлилася в японських територіальних водах, що обурило Токіо. Сеул, Вашингтон і глава ООН Антоніу Гутерріш засудили запуск як "явне порушення" резолюцій Ради Безпеки, тоді як Японія заявила, що це загрожує "миру та безпеці" в регіоні.