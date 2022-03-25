Кім Чен Ин продемонстрував світові свою гігантську ракету

Лідер Північної Кореї заявив, що тепер його країна повністю готова до тривалої конфронтації з американськими імперіалістами.

Кім Чен Ин особисто керував випробуваннями найбільшої в історії Північної Кореї міжконтинентальної балістичної ракети. Цим він продемонстрував, що його країна готова до "тривалої конфронтації" зі Сполученими Штатами, повідомляє AFP з посиланням на державні ЗМІ Північної Кореї.

Hwasong-17 — гігантська МБР, уперше представлена в жовтні 2020 року — отримала прізвисько "Ракета-монстр".

Ракета, запущена в четвер, 24 березня, в міжнародному аеропорту Пхеньяна, піднялася на максимальну висоту 6248,5 км і пролетіла 1090 км за 4052 секунди, перш ніж "влучила в заздалегідь задану точку у відкритих водах" Японського моря, повідомляють державні ЗМІ Північної Кореї.

"Схоже, що вона пройшла вище і далі, ніж будь-яка попередня МБР, випробувана ядерною країною, включаючи ту, яка була призначена для удару в будь-якій точці материкової частини США", - йдеться в повідомленні.

Нова міжконтинентальна балістична ракета "знову змусить весь світ чітко усвідомити міць наших стратегічних збройних сил", — сказав Кім. І додав, що країна тепер "повністю готова до тривалої конфронтації з імперіалістами США".

На фотографіях державних ЗМІ Кім, одягнений у чорну шкіряну куртку та сонцезахисні окуляри, крокує по асфальту перед величезною ракетою, а на інших зображеннях він вітає та святкує випробувальний запуск із військовими у формі.

Раніше ця ракета не мала успішних випробувань. Її запуск викликав негайне обурення сусідніх країн і США.

Ракета приземлилася в японських територіальних водах, що обурило Токіо. Сеул, Вашингтон і глава ООН Антоніу Гутерріш засудили запуск як "явне порушення" резолюцій Ради Безпеки, тоді як Японія заявила, що це загрожує "миру та безпеці" в регіоні.

У січні цього року Північна Корея підтвердила, що здійснила випробувальний пуск балістичної ракети середньої дальності, здатної досягти американської території Гуам.