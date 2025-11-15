ГУР: КНДР цього року вдвічі зменшила поставки снарядів Росії

Близько половини цих снарядів були настільки старими, що їх потрібно було відправити на заводи в Росії для вдосконалення.

Поставки артилерійських снарядів з Північної Кореї допомогли Росії підтримувати темпи стрільби на полі бою у 2024 році, але цього року їх кількість зменшилася більш ніж вдвічі, оскільки запаси Пхеньяна вичерпалися.

Про це повідомив Reuters заступник начальника ГУ розвідки Міноборони України Вадим Скибіцький.

Зазначається, що з 2023 року КНДР поставила Росії 6,5 млн артилерійських снарядів.

Як повідомив Вадим Скибіцький, у вересні не було зафіксовано жодних поставок снарядів з Північної Кореї, але у жовтні такі поставки були. Втім, близько половини снарядів, поставлених Пхеньяном, були настільки старими, що їх потрібно було відправити на заводи в Росії для вдосконалення.

Скібіцький додав, що КНДР розпочала масове виробництво FPV-дронів, а також бойових безпілотників середньої дальності на власній території. Масштаби такого виробництва він не повідомив.