ГУР: КНДР цього року вдвічі зменшила поставки снарядів Росії

Поставки артилерійських снарядів з Північної Кореї допомогли Росії підтримувати темпи стрільби на полі бою у 2024 році, але цього року їх кількість зменшилася більш ніж вдвічі, оскільки запаси Пхеньяна вичерпалися.
Про це повідомив Reuters заступник начальника ГУ розвідки Міноборони України Вадим Скибіцький.
Зазначається, що з 2023 року КНДР поставила Росії 6,5 млн артилерійських снарядів.
Як повідомив Вадим Скибіцький, у вересні не було зафіксовано жодних поставок снарядів з Північної Кореї, але у жовтні такі поставки були. Втім, близько половини снарядів, поставлених Пхеньяном, були настільки старими, що їх потрібно було відправити на заводи в Росії для вдосконалення.
Скібіцький додав, що КНДР розпочала масове виробництво FPV-дронів, а також бойових безпілотників середньої дальності на власній території. Масштаби такого виробництва він не повідомив.
- До кінця 2025 року Росія планує залучити близько 12 тисяч північнокорейських працівників до роботи на підприємствах окремої економічної зони "Алабуга" в Татарстані, де збирають ударні безпілотники.