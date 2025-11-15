У неділю у більшості регіонів України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання світла

Графіки діятимуть протягом усієї доби обсягом від 1 до 3,5 черг.

Завтра, 16 листопада, у більшості регіонів України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання, повідомляє Укренерго.

Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:

Графіки погодинних відключень діятимуть з 00:00 до 23:59 – обсягом від 1 до 3,5 черг.

Графіки обмеження потужності діятимуть з 00:00 до 23:59 – для промислових споживачів.

“Увага! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!” – закликали енергетики.