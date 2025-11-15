Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Ева Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Графіки діятимуть протягом усієї доби обсягом від 1 до 3,5 черг.

У неділю у більшості регіонів України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання світла
ілюстративне фото
Фото: Укренерго

Завтра, 16 листопада, у більшості регіонів України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання, повідомляє Укренерго. 

Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:

Графіки погодинних відключень діятимуть з 00:00 до 23:59 – обсягом від 1 до 3,5 черг. 

Графіки обмеження потужності діятимуть з 00:00 до 23:59 – для промислових споживачів.

“Увага! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!” – закликали енергетики.
