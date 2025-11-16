ISW: ​Росія посилює атаки на Донеччині через туман і брак української артилерії

Російські війська активізували штурми вздовж кількох ділянок фронту, користуючись туманною та дощовою погодою, що ускладнює роботу українських дронів.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW), передає "Радіо Свобода".

Аналітики зазначають, що інтенсивні атаки тривають у напрямку Покровська, Великомихайлівки та Гуляйполя. Водночас на Новопавлівській ділянці фронту останніми тижнями було відносно спокійно, бо росіяни зосередилися на спробах захопити Покровськ та замкнути Покровсько-Мирноградський виступ.

Підрозділи 41-ї загальновійськової армії, які зазвичай відповідають за оборону саме Новопавлівського напрямку, зараз підтримують 2-гу загальновійськову армію на південному фланзі Покровська.

В ISW наголосили, що Україна була змушена вибудувати значну частину оборони саме на дронах через нестачу особового складу й техніки. Так звана "стіна дронів" – це велика кількість ударних БпЛА та баражувальних боєприпасів, які стримують російські наступи на лінії фронту протяжністю понад 1200 кілометрів. Однак, недостатня щільність позицій ЗСУ у деяких районах полегшує російські атаки, а нестача артилерії – робить українську оборону вразливою під час негоди, коли частина дронів не може працювати.

"Постачання Україні західної артилерії та класичних оборонних систем є ключовим для створення багаторівневої оборони, яка не залежатиме від одного типу озброєнь", - наголошують аналітики. За оцінкою ISW, те, як Росія використовує "слабкі місця" українських позицій, вкотре доводить, що традиційні види озброєнь не втратили значення у сучасній війні.