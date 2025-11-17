База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
Вночі зафіксували влучання 32 ударних БпЛА та двох балістичних ракет

ППО знешкодила 91 ворожий безпілотник. 

Вночі зафіксували влучання 32 ударних БпЛА та двох балістичних ракет
Робота ППО, мобільні групи, ілюстративне фото
Фото: 108-ма окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ

У ніч на 17 листопада росіяни атакували Україну двома ракетами та 128 безпілотниками. Зафіксовано влучання 32 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також двох балістичних ракет на 2 локаціях. 

Про це розповіли у Повітряних силах України.

"У ніч на 17 листопада (з 20:00 16 листопада) противник атакував двома балістичними ракетами Іскандер-М із Ростовської обл. – рф, та 128-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, – рф, Чауда - ТОТ АР Крим, близько 80 із них – "шахеди", – йдеться у повідомленні. 

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 91 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Фото: Повітряні сили

Станом на ранок 17 листопада атака триває, в повітряному просторі є декілька ворожих БпЛА. 
