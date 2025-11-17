Ева Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
ГУР: росіяни впустили вісім авіабомб на території Білгородської області

Російські літаки атакують цивільні об’єкти на території України, та частина боєприпасів падає на голови росіян.

ГУР: росіяни впустили вісім авіабомб на території Білгородської області
Фото: надано пресслужбою

ГУР оприлюднило перехоплену розмову жительки Бєлгородської області РФ, яка розповіла про численні вибухи та пожежі на інфраструктурних об’єктах після авіаударів російської авіації.

Про це повідомляє ГУР МОУ.

"За 11 днів російські бомбардувальники уронили вісім бомб — вісім бомб на території Бєлгородської області. Уявляєш?" — розповіла місцева мешканка.

За даними української розвідки, російські літаки продовжують атакувати цивільні об’єкти на території України, застосовуючи авіабомби, обладнані модулями планування та корекції. 

Однак через технічну недосконалість цих систем частина боєприпасів не досягає заданих цілей і падає по інший бік кордону — на територію самої Росії.

У ГУР наголосили, що всі злочини російських окупантів проти українського народу не залишаться безкарними: "За кожен вчинений воєнний злочин буде справедлива відплата", — заявили у спецслужбі.
