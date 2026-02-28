ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа

Спортсменів змушували підписати згоду з обмеженнями під час змагань в Італії.

Як стверджує "Еспресо" з посиланням на члена делегації України на Олімпійських іграх-2026 у Мілані і Кортіні, українських спортсменів та функціонерів обмежували у темах, які вони могли порушувати під час спілкування з пресою.

Олімпійцям нібито було заборонено говорити про корупцію та корупційні скандали за участі політиків, проблеми в українській армії (втрати, критику військового командування, ситуацію із СЗЧ), мобілізацію та критику роботи ТЦК, а також слабке фінансування національної олімпійської команди.

Натомість атлетам радили звертати увагу світу на необхідність посилити підтримку України, внесок армії у захист європейських цінностей, успіхи ЗСУ на фронті, героїзм та жертовність українського народу, страждання населення від російських ударів, неприпустимість участі росіян в Олімпійських іграх та необхідність повернення біженців в Україну.

За твердженням представника української делегації, ставлення до цього списку у атлетів було неоднозначне, а деякі називали обмеження тем "маразмом".