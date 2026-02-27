Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
​Впав відсоток жирів в маслі
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
Бідний: в Україні лише близько 15 % дорослих регулярно займаються спортом, з цим пов'язана відсутність успіхів на змаганнях

Міністр спорту вважає, що якби хоча б 40 % українців займалися спортом понад два рази на тиждень, то медалей було б більше. 

Матвій Бідний
Фото: скриншот

За час повномасштабної війни Росія зруйнувала або пошкодила понад 830 об’єктів спортивної інфраструктури України. Зокрема, 24 бази олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки. 

За останніми даними, 663 спортсмени, які служили в ЗСУ, вже загинули. Про це міністр молоді і спорту Матвій Бідний повідомив під час години запитань до уряду, стало відомо з трансляції засідання.

Мінспорту тримає фокус на трьох головних напрямках: безпека, масовий спорт у громадах і підтримка збірних, зокрема адаптивного і ветеранського спорту.

“Ми створили і оновили електронний реєстр спортивних споруд. Відтепер у реєстрі можна знайти інформацію про технічний стан спортивний об’єктів, а також про наявність та доступність укриттів. Це важливо для дітей, спортсменів, тренерів, та, звичайно, для батьків”, – сказав міністр.

В Україні, за даними опитування, лише близько 15 %  дорослих людей регулярно займаються спортом, серед дітей показник ще нижчий. Для порівняння, в Великій Британії спортом займаються 70 % дорослих. 

“Поки цифри не зміняться і більшість людей не займатиметься спортом – ми не зможемо розраховувати на високу кількість медалей”, – сказав міністр. 

Щоб підвищити відсоток українців, які займаються спортом, Мінспорту хоче зробити його доступним для всіх у кожній громаді. 

"Коли хоча б 40 % українців займатимуться спортом більше двох разів на тиждень – тоді призові місяця і медалі для топових атлетів на міжнародних змаганнях стануть закономірним результатом роботи системи", – вважає Матвій Бідний. 

