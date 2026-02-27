Міністр спорту вважає, що якби хоча б 40 % українців займалися спортом понад два рази на тиждень, то медалей було б більше.

За час повномасштабної війни Росія зруйнувала або пошкодила понад 830 об’єктів спортивної інфраструктури України. Зокрема, 24 бази олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки.

За останніми даними, 663 спортсмени, які служили в ЗСУ, вже загинули. Про це міністр молоді і спорту Матвій Бідний повідомив під час години запитань до уряду, стало відомо з трансляції засідання.

Мінспорту тримає фокус на трьох головних напрямках: безпека, масовий спорт у громадах і підтримка збірних, зокрема адаптивного і ветеранського спорту.

“Ми створили і оновили електронний реєстр спортивних споруд. Відтепер у реєстрі можна знайти інформацію про технічний стан спортивний об’єктів, а також про наявність та доступність укриттів. Це важливо для дітей, спортсменів, тренерів, та, звичайно, для батьків”, – сказав міністр.

В Україні, за даними опитування, лише близько 15 % дорослих людей регулярно займаються спортом, серед дітей показник ще нижчий. Для порівняння, в Великій Британії спортом займаються 70 % дорослих.

“Поки цифри не зміняться і більшість людей не займатиметься спортом – ми не зможемо розраховувати на високу кількість медалей”, – сказав міністр.

Щоб підвищити відсоток українців, які займаються спортом, Мінспорту хоче зробити його доступним для всіх у кожній громаді.

"Коли хоча б 40 % українців займатимуться спортом більше двох разів на тиждень – тоді призові місяця і медалі для топових атлетів на міжнародних змаганнях стануть закономірним результатом роботи системи", – вважає Матвій Бідний.