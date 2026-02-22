Норвегія очолила медальний залік Олімпійських ігор-2026

Україна не здобула жодної медалі на Іграх.

Троє норвежців на п'єдесталі змагань з лижних перегонів

Збірна Норвегії очолила медальний залік Олімпійських ігор-2026 в Італії.

Про це повідомляє LB.ua.

Норвежці здобули 41 медаль: 18 золотих, 12 срібних і 11 бронзових.

На другому місці розташувалася команда США – 33 медалі (12 - 12 - 9). З 30-ма нагородами замкнула трійку кращих команда господарів змагань – Італії (10 - 6 - 14).

Україна натомість медалей не здобувала, повторивши результати Солт-Лейк-Сіті у 2002 році й Ванкувера в 2010-му.

Олімпійські ігри в Італії тривали з 6-го по 22-ге лютого.

Нагадаємо, норвежець Йоганнес Клебо виграв 6 золотих медалей Олімпіади-2026, встановивши рекорд.