В розмові з LB.ua розповідає свій шлях – від першого “Мавіка” до FPV, поранення, протезування, мандрів по світу і адаптивного спорту, який збирає навколо “двіжуху своїх”.

Після поранення і протезування знайшов себе у Фонді Сергія Притули – постійно на зв’язку з пілотами, збирає аналітику по ураженнях та ефективності засобів, які видає фонд, використовуючи свій бойовий досвід.

“Коли я йшов на війну, казав, що прожив дуже класне життя до 30 років. Якщо загину — не буде шкода. Був максималістом. Тусувався, заробляв гроші, жив на повну. Про майбутнє особливо не думав. Не сприймав війну як війну. Для мене це була «високооплачувана небезпечна робота». Це моє самозаспокоєння — і воно працювало”, – розповідає ветеран, пілот-оператор ударних дронів Артем Гесман.

«Не міг інакше — більшість моїх уже були на фронті»

О четвертій ранку Артем повернувся з нічної зміни в Одесі, ліг спати й не підозрював, що за кілька годин його життя кардинально зміниться. Бармен і бар-менеджер у різних закладах Одеси жив активним міським життям, багато працював, грав у футбол, займався легкою атлетикою і бігав біля моря. Не будував далеких планів і звик жити “тут і зараз”.

24 лютого 2022 року Артем пішов до військкомату, але тоді у військо не взяли – черги охочих служити, тож сказали чекати. Пробував через знайомих потрапити до Одеської ТРО – нема місць. Чекав пів року, працюючи бар-менеджером ресторану: “Ми почали годувати військових: готували обіди, лимонади, чаї й возили хлопцям, зокрема на позиції ТРО”.

Більшість знайомих уже служили. За пів року Артема дорогою на роботу зупинив військовий ТЦК. Запитав, чи стоїть на обліку. Почув відповідь і сказав, що може організувати службу. Артем хотів. Замість навчального центру їх повезли на Донеччину – тоді там був пункт базування 56-ї Маріупольської бригади.

Фото: надане Артемом Гесманом

Там зібрали людей із різних підрозділів і почали розподіл: когось брали, когось — ні: “Там служив рідний брат мого найкращого друга, діловод у батальйоні. Сказав: «Давай до нас у батальйон. Але ти завтра будеш на Донбасі». Я відповів: «Круто, поїхали».

Фото: надане Артемом Гесманом Артем Гесман

І поїхав. Тиждень адаптації – і перший вихід у піхоті: “Два тижні ми провели в Первомайському — села там фактично вже не існувало. Це район поблизу Донецького аеропорту. Під час першого виїзду на позицію сталася «панічка». Край села. З будівель – лише один двоповерховий гараж. І — перший мінометний обстріл. Близько. Мене накрило. Сів, закурив. Будівля була настільки крихка, що я усвідомлював: один прямий приліт — і нас не стане. Поруч був чоловік, який на початку служби замінив мені батька. Позивний “Куба”. Пройшов полон, АТО. Заспокоюва чорним гумором: «Твоя міна тебе знайде». Ми кілька годин спілкувалися під обстрілами, і я зрозумів: якщо щось має статися — станеться. І заспокоївся”.

«Кілька днів літав “всліпу”»

Після двох тижнів на позиціях Артема повернули на пункт постійної дислокації на відновлення. Тоді в підрозділі з’явився перший «Мавік» — батьки одного з побратимів зібрали кошти й передали дрон. Хлопців запитали, хто мав справу з квадрокоптерами. Артем підняв руку – мав знайомих, які знімали весілля та події, і кілька разів пробував літати.

«Ось “Мавік”. Йди вчись», – сказали Артему. Він майже не розумів, як з ним давати раду, тому перші дні літав «всліпу», намагався розібратися самостійно. Та вже за п’ять днів опинився на позиціях з «Мавіком» під Водяним: “Хлопці, яких я міняв, запитали: «А він анонімізований?». Я не знав, що це. Пояснили, що неанонімізований дрон бачать ворожі системи. Перевірили мій — такий. І дали мені свій. 21 день працював уже на ньому”.

Паралельно з’явилися онлайн-курси для дронарів на Prometheus. Тож вдень Артем “літав”, а ввечері – вчився. Пізніше почав збирати пілотів зі своєї бригади: створювали ком’юніті, обмінювалися досвідом.

Фото: Артем Гесман Артем Гесман

«Втратити дрон означало осліпнути»

“Найбільший страх — втратити дрон, бо «очей» більше не буде”, – згадує той період Артем. Паралельно й інші виклики – нерозуміння, куди цим дроном летиш, як робити і споряджати скиди, як правильно встановити гранату. Рятувало, що в YouTube з’являлися навчальні відео. Тож хлопці вчилися на ходу: “Це був приблизно місяць від початку активного використання «Мавіків» — десь жовтень–листопад”.

На найбільшою проблемою Артем називає керівництво, яке тоді не розумілося на тактиці застосування дронів: “Тобі могли наказати летіти в туман, сніг, дощ. А ти розумієш – якщо втратиш дрон, нового можуть не дати, і відправити в піхоту як покарання. Особливо важко стало після початку нічних польотів: “Літаєш на малій висоті, на якій далеко не відлетиш: радіогоризонт, рельєф, пагорби. Часто доводилося підійматися на другий поверх будинку й працювати звідти. Ти сидиш на нагорі, коли всі — у підвалі, бо летять снаряди. Пізніше з’явилися виносні антени — стало трохи легше”.

Артем пригадує, як по їхньому контрольно-спостережному пункті працював танк. Він бачив його через камеру дрона. Перший приліт – за метрів 20 від Артема. Пощастило — снаряд влучив у пеньок. До мене долетіли тільки уламки. Потім – ще кілька. Артем продовжував повертати дрон “додому”: “Стояв на драбині між підвалом і будинком — і снаряд прилетів зовсім поруч. Мене сильно оглушило — перша контузія. Але дрон я посадив”.

Фото: надане Артемом Гесманом Артем Гесман з побратимами

«FPV — зовсім інший рівень керування»

Коли Артема з побратимами перекидали з Авдіївського напрямку на Запорізький, у них був короткий проміжок перепочинку. Артем використав його, аби писати в різні фонди з проханням про дрони — до Стерненка, “Повернись живим” і так далі. Каже, найпростіше тоді спрацювали з Фондом Притули. І від них отримали «Мавіки».

А згодом з ними ж почали працювати і по FPV-дронах. Фонд зателефонував, що запускає співпрацю зі школою «Буревітер» у Києві, перший набір на FPV-курси: “Оскільки в мене був невеликий взвод пілотів, які добре працювали на «Мавіках», запропонували взяти ще двох хлопців із собою на навчання”.

Артем пригадує, що було важко, бо “FPV — зовсім інший рівень керування”: “Якщо «Мавік» має стабілізацію і може зависнути в повітрі, то FPV вимагає постійної моторики рук і безперервного контролю. Це фізично й психологічно виснажує”.

Повчились – повернулись на Донбас. На уже Бахмутський напрямок — Соледар, Бахмут, ще, як каже Артем, “до повного пекла”. Згадує, що їм привезли перші FPV-дрони, але “це були сирі, кустарні апарати, усе трималося «на соплях»”.

Фото: надане Артемом Гесманом Артем Гесман

Почалися конфлікти з керівництвом: “Для них усе виглядало просто: «Ось FPV, ось боєприпас — лети й знищуй». А воно не летіло. З перших 50 FPV-дронів успішними були лише два. Ще 18 втратили через РЕБ. Тоді якраз РЕБ почав активно розвиватися — майже в кожній ворожій посадці перед нами сиділа піхота з РЕБом. Летиш — ідеально, і в один момент дрон падає. Це страшно деморалізувало. Починалися сварки, взаємні звинувачення. Коли я перейшов на FPV, мої хлопці літали на «Мавіках», їм наказували підніматися в повітря за поганої видимості. Якщо немає руху піхоти — навіщо ризикувати дроном? Ми виробили власну тактику: один дрон у повітрі, в нього сідає батарея — другий одразу підлітає й змінює його. Але керівництво часто обходило мене: напряму моїм хлопцям по рації давали команду летіти. Хлопці летіли, втрачали дрони, а потім їх називали «безрукими». Пілоти варилися в цій системі: спілкувалися з іншими підрозділами, фондами, між собою. Були свої чати, групи, обмін досвідом. Я зазвичай їздив до друзів з інших підрозділів. Ми зустрічалися, обговорювали нові фішки в дронах, ділилися досвідом. Коли з’явилися FPV, нашою «розвагою» було поїхати на полігон і тестувати нову пташку. Ми знали, як воюють інші, але достукатися до керівництва й вибудувати систему всередині підрозділу було майже неможливо”.

Фото: EPA/UPG Пілоти керують дронами FPV під час атаки на передовій поблизу міста Часів Яр, Донецька область, 29 липня 2025 року.

«У стані шоку не болить»

Якось Артам з побратимами виїхали працювати з FPV і дронами-камікадзе. Десь півтора кілометра до переднього краю. Окоп, бліндажів не було. Розклали обладнання, Артем виставляв FPV на зліт — і по них прилетів снаряд. Упав поряд, зачепив дрон. Артемова «пташка» здетонувала. Удар пішов йому у правий бік. Свідомість не втратив.

Побратив одразу надав першу допомогу і дзвонив усім, кому міг. Змогли найшвидше приїзати зенітники: “Тоді я чітко зрозумів: вмирати не боляче. У стані шоку не болить. Біль прийшов уже від турнікетів, коли їх затягнули. Я був у свідомості весь шлях. Навіть жартував: «Не трусіть так, бо починає боліти». Абсурд армії в тому, що замість одразу везти на трасу Бахмут–Слов’янськ, де була швидка, мене повезли у батальйонну медслужбу. Бо «треба зафіксувати поранення». Знеболювального не дали. Спочатку заповнили папери, тільки потім — швидка. У машині лікар сказав: «Готуйте універсальну кров». Подивився на мене: «О, ти ще не спиш». І вже тоді мене «вимкнули».

Прокинувся Артем уже в Дніпрі, в лікарні Мечникова: “З такими пораненнями, як у мене, з першої лінії зазвичай не вивозять. Пощастило, що до позиції могли під’їхати машиною. Через турнікети мені спершу ампутували ногу нижче коліна, потім — вище. Рука була в критичному стані”.

«Хочу найкращий протез, бо веду активне життя»

Після Дніпра Артема скерували в Хмельницьку обласну лікарню. Каже, там тиждень зі ним фактично нічого не робили. Просто інколи заходили: “Потім подзвонили потрібним людям — і мене перевезли в Хмельницький військовий госпіталь. Небо і земля. Сучасний заклад, ставлення — космос. Медсестри кожні три години приходили, давали знеболювальне”.

Там Артему пересаджували шкіру на руці. Кілька операцій були під місцевою анестезією – Артем сам просив його не «вимикати», тож бачив свої сухожилля: “Мені було цікаво спостерігати. Коли спеціальним інструментом зрізають шкіру з руки, а потім пришивають її назад — дуже цікаво”.

Після Хмельницького його скерували в реабілітаційний центр «Галичина» під Львовом — сучасний, із реабілітаційними залами. Після – у Superhumans. Там Артем отримав перший протез: “Але за держкошт у перший рік ставлять тільки механіку — і на ногу, і на руку. Якщо подвійна ампутація або складні випадки, можуть виділяти кошти на сучасні електронні протези. Я ж одразу хотів найкращий протез ноги. Бо веду активне життя: подорожі, робота, постійний рух. Я хотів Genium — а він коштує близько 70 000 євро”.

Пригадує, що в Superhumans сказали: половину готові оплатити, а решту – можна зробити збір. Артем не хотів, каже – соромно. Та про нього написали знайомі журналісти, озвучили, що для протезу потрібно ще 1 250 000 гривень. Артему почали писати знайомі, пішла хвиля, і збір закрили за пять днів: “Я досі не вірю, що таке можливо”.

Каже, найважливіше після поранення — підтримка близьких. І головне — щоб не жаліли: “Коли друзі приходили до мене у Львові, ми гуляли містом, я щойно навчився ходити на протезі. Вони жартували: «Давай швидше, що ти плетешся». Чорний гумор — наше все”.

І додає: “Для ветеранів величезна проблема — неінклюзивні міста. Я на протезі ще можу ходити. А людям на кріслах колісних узагалі майже неможливо”.

Як тільки Артем списався з армії й запротезувався, поїхав разом з коханою в першу велику подорож на два тижні: Чехія, Німеччина, Нідерланди: “У мене багато знайомих по всій Європі, тому було де зупинятися”. Потім почали їздити Україною. Артем купив машину. У пари в обох – віддалена робота, тому можна мандрувати: “Життя змінилося тим, що я став менш мобільним і трохи більш інтровертним. Якщо раніше любив клуби, тусовки, то зараз це дискомфортно. Виходиш у центр Одеси, на Дерибасівську, бачиш, як здорові чоловіки гуляють, розважаються — і це трохи тригерить. Не скажу, що бісить, але неприємно”.

Після поранення йому було психологічно складно ходити у звичайний спортзал — серед цивільних почувався некомфортно. Тому купив бігову доріжку додому й займався щодня, щоб підтримувати ногу й спину в тонусі: “Коли виходжу прогулятися містом, майже не бачу ветеранів на протезах. Більшість сидить вдома. Багато хто боїться виходити — через зовнішні зміни, страх осуду, поглядів, думок інших людей. Хоча насправді вони мають ходити з високо піднятою головою — і нехай люди дивляться й думають, що хочуть. Загалом суспільство ще не готове. І ветерани повертаються різні: хтось із контузіями, хтось із важкими психологічними травмами. Є й ті, хто починає пити, поводитися агресивно. Саме негативні історії запам’ятовуються найкраще — і через них формується спотворене уявлення про всіх ветеранів”.

«Протез працює тільки тоді, коли працює тіло»

“Якщо хочу нормально ходити — не перехилятися, не «завалюватися» на бік, — має бути добре закачана спина, культя ноги і м’язи живота”, – розповідає Артем. Цим і займається регулярно. Коли був у відпустці, за день проходив до 28 000 кроків. Це навантаження на ногу й на протез: “Спорт для мене — не про форму, а про можливість нормально жити. Бо якщо ти два-три дні не походиш у протезі, тонус зникає, стає важче ходити, пропадає компресія в нозі — і організму знову треба адаптуватися”.

Також регулярно навантажується ліва рука, бо на неї Артем спирається, коли користується палицею: “Ліва сторона — грудні м’язи, плече — закачані, постійно працюють. А права почала «висіти», бо немає такого навантаження на культю. Тому спеціально її треную, щоб вирівнювати баланс тіла”.

У ветерана є біоміонічний електронний протез руки, але ним майже не користується: “Вдома можу вдягнути щось приготувати чи зробити. Але на вулиці рука пітніє, через 30–40 хвилин протез починає сповзати, натирати, датчики гірше працюють — починає дратувати”. Машину він звик уже водити однією лівою. Навіть TikTok-канал так назвав.

Перше місце на «Іграх Героїв»

Каже, за останні місяці життя сильно змінилося на краще. Бо в Одесі відкрився Veteran Club. Відкрили перший в Україні інклюзивний пляж для ветеранів. Безкоштовний вхід, пандуси, навіть супровід у воду.

Якось Артем побачив в Instagram, що ветеранський хаб організовує відпочинок під Одесою, на лимані, у комплексі «Лавандія». Подав заявку — пройшов. Там було близько 25 родин ветеранів з Одеси. Там Артему розповіли, що можна безкоштовно ходити в басейн, тренажерний зал, брати участь у різних активностях. І коли він прийшов у зал уже не сам, а з іншими ветеранами – зовсім по-іншому почувався. І так почав тренуватися тричі на тиждень.

Долучився до Одеської обласної федерації адаптивного спорту. Їм оплачують спортзали тричі на тиждень. Там же відкрили інклюзивну баню — для всіх військових, безкоштовно: “Ми їздимо разом по містах, на змагання, заходи. Коли ти в такому середовищі, з «своїми», соціалізуватися набагато легше. Бо коли ти сам — дуже важко”.

Артему запропонували поїхати на змагання з кросфіту для людей з різними видами ампутацій. Він сумнівався, але погодився. За вісім хвилин потрібно було зробити три кола:

2 хвилини веслування на тренажері,

10 підйомів гирі 8 кг,

20 вправ на прес,

5 підтягувань з резинкою.

“Було надзвичайно важко. Я думав, що знепритомнію. Але дух змагання, азарт так заводять. Після фінішу впав тиск, був білий як стіна. Але було неймовірно круто. Зайняв перше місце”, – розповідає.

Фото: надане Артемом Гесманом

Зараз готується до наступних змагань у Дніпрі: “Займаємося в залі з тренерами, приходимо в години, коли там майже немає людей. У неділю зал офіційно не працює, але власник відкриває зал спеціально для нас і тренується з нами. До нас немає жалю — тільки повага. Вправи адаптують під наші можливості. Коли я був у Superhumans, запам’ятав багато реабілітаційних вправ і зараз ділюся ними з тренерами. А після того, як я взяв перше місце на «Іграх Героїв», мене запросили знятися в соціальному ролику. Ми записали 48 вправ для ветеранів з ампутаціями — їх можна виконувати вдома. На сайті «Ігор Героїв» є безкоштовні відеоуроки: можна зареєструватися й займатися онлайн або з тренером”.

Також з ветеранами працювала професійна тренерка з міжнародною сертифікацією з адаптивного спорту. Вона навчає інших тренерів: “Ми зараз домовляємося, щоб тренери з наших залів пройшли ці курси. Бо ветеранів стає більше, ампутації різні, фізичний стан у всіх різний — і з цим потрібно вміти правильно працювати”.

Фото: facebook/Ігри Героїв Адаптивне тренування Артема

Фото: facebook/Ігри Героїв

Фото: facebook/Ігри Героїв

“Я максимально занурений у двіжуху”

Зараз Артем працює у фонді Серія Притули. Формально — менеджер по роботі з екіпажами. По суті — аналітик: спілкується з пілотами, збирає аналітику по ураженнях, по ефективності засобів, які фонд видає: “Я на своєму місці. Кайфую від роботи, від команди, від того, що постійно в русі. Прокидаюся зранку, п’ю каву і бачу, як дохне росіянин. Що може бути краще? Я максимально занурений у движуху. Коли у хлопців виходить щось круте — радію. Ми постійно на зв’язку. Бачив багато хлопців, які поверталися і казали: «Я нічого не вмію. Вмію тільки воювати». Ми сиділи з ними в колі, говорили. Завжди кажу: всі проблеми — в голові. Можливо все. Бачив, як люди ображаються, коли говориш: «Вставай. Іди в зал. Перестань лежати». Можуть злитися, а потім – «дякую». Бо іноді потрібен не жаль, а чесна розмова. Тому я хочу навчатися на психолога — бо цивільні психологи часто не розуміють, що таке війна. Ветеран для ветерана — завжди більший авторитет. У березні я їду на триденний курс у Київ з ментального здоров’я, буду отримувати перший сертифікат”.

Фото: x.com/serhiyprytula Cергій Притула і Артем Гесман

І додає: “Я просто хочу жити життя. Кайфувати, насолоджуватися ним. Зараз можу це робити зі спокійним серцем — віддав державі все, що міг. І тепер не маю відчуття провини, якщо дозволяю собі відпочинок, поїздку чи просто нормальне життя”.

