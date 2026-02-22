Окупанти атакували Дніпровський район Херсона, постраждала людина

22 лютого вранці росіяни атакували Дніпровський район Херсона. Унаслідок атаки поранена 55-річна цивільна.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Орієнтовно о 10:30 російські загарбники обстріляли Дніпровський район Херсона. Внаслідок атаки 55-річна жінка дістала контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми", – ідеться у повідомленні.
Бригада “швидкої” доставила постраждалу до лікарні у середньому стані тяжкості.
- За минулу добу російські війська завдали ударів по 33 населених пунктах Херсонщини. Поранені четверо людей.