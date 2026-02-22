«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
Окупанти атакували Дніпровський район Херсона, постраждала людина

55-річна жінка зазнала множинних травм.

Окупанти атакували Дніпровський район Херсона, постраждала людина
Росіяни атакували дронами територію комунального підприємства у Херсоні

22 лютого вранці росіяни атакували Дніпровський район Херсона. Унаслідок атаки поранена 55-річна цивільна.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Орієнтовно о 10:30 російські загарбники обстріляли Дніпровський район Херсона. Внаслідок атаки 55-річна жінка дістала контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми", – ідеться у повідомленні. 

Бригада “швидкої” доставила постраждалу до лікарні у середньому стані тяжкості.

﻿
