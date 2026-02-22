Окупанти атакували Дніпровський район Херсона, постраждала людина

Бригада “швидкої” доставила постраждалу до лікарні у середньому стані тяжкості.

"Орієнтовно о 10:30 російські загарбники обстріляли Дніпровський район Херсона. Внаслідок атаки 55-річна жінка дістала контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми", – ідеться у повідомленні.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies