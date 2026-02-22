Через російські обстріли на Херсонщині постраждали четверо людей

Російські військові били по критичній, соціальній та транспортній інфраструктурі.

Упродовж минулої доби російські війська атакували 33 населені пункти Херсонської області. Унаслідок обстрілів поранені четверо цивільних.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Берислав, Дудчани, Новорайськ, Червоне, Білозерка, Урожайне, Милове, Софіївка, Борозенське, Петропавлівка, Антонівка, Велетенське, Веселе, Дніпровське, Інженерне, Качкарівка, Кізомис, Козацьке, Львове, Микільське, Михайлівка, Нововоронцовка, Осокорівка, Придніпровське, Садове, Томина Балка, Розлив, Благовіщенське, Ольгівка, Тягинка, Станіслав, Олександрівка, Широка Балка та місто Херсон.

Російські військові били по критичній, соціальній та транспортній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 4 багатоповерхівки та 7 приватних будинків.Також окупанти понівечили стільникову вежу, адмінбудівлю, господарчу споруду, автобус та приватний гараж.

Через російську агресію 4 людини дістали поранення. Також, зі звільнених громад регіону евакуювали 2 людини.