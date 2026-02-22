«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
Уночі сили ППО знищили 307 із 345 ворожих повітряних цілей

РФ застосувала проти України ударні БпЛА і ракети повітряного та наземного базування.

Уночі сили ППО знищили 307 із 345 ворожих повітряних цілей
Робота української ППО
Фото: Запорізька ОВА

У ніч на 22 лютого РФ завдала комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА і ракет повітряного та наземного базування. 

Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил ЗСУ зафіксовано 345 засобів повітряного нападу:

  • 4 протикорабельні ракети "Циркон" (район пуску ТОТ АР Крим);
  •  22 балістичні ракети Іскандер-М/С-400 (район пусків – Брянська, Бєлгородська обл. – рф, ТОТ Донецької обл.);
  • 18 крилатих ракет Х-101 (район пусків – Вологодська обл. -рф.);
  • 2 крилаті ракети Іскандер-К (район пусків – Курська обл.);
  • 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69 (район пусків – Курська обл.);
  • 297 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас і безпілотники інших типів (із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф., ТОТ АР Криму), близько 200 із них – "шахеди".

Основні напрямки удару – Київщина, Одещина, Кіровоградщина, Полтавщина.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 10:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 307 цілей – 33 ракети та 274 безпілотники різних типів:

  • 2 протикорабельні ракети "Циркон";
  • 8 балістичних ракет Іскандер-М/С-400
  • 17 крилатих ракет Х-101;
  • 2 крилаті ракети Іскандер-К;
  • 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69;
  • 274 ворожих БпЛА різних типів.

Фото: Повітряні сили ЗСУ

Зафіксовано влучання 14 ракет та 23 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 5 локаціях.

Інформація щодо кількох ворожих ракет уточнюється.

У Повітряних силах наголошують: атака триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки.

﻿
