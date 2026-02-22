Ворог атакував енергетичну інфраструктуру Одещини

Росія уночі 22 лютого атакувала безпілотниками об'єкти енергетичної інфраструктури Одеської області. Виникли пожежі.

Фото: ДСНС Одещини

Про це повідомляє начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Цієї ночі росія знову нанесла удари безпілотниками по обʼєктам енергетичної інфраструктури. Внаслідок влучань виникли загоряння великих площ. Наразі всі осередки вогню ліквідовано рятувальниками", – ідеться у повідомленні.

Обійшлося без жертв.

Триває оцінка стану енергообʼєктів та усунення наслідків.

У ніч 21 лютого Росія здійснила черговий масований обстріл по містах України. Відомо про постраждалих у Києві.