WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Ворог атакував енергетичну інфраструктуру Одещини

Унаслідок атаки виникли масштабні пожежі.

Фото: ДСНС Одеської області

Росія уночі 22 лютого атакувала безпілотниками об'єкти енергетичної інфраструктури Одеської області. Виникли пожежі.

Про це повідомляє начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Цієї ночі росія знову нанесла удари безпілотниками по  обʼєктам енергетичної інфраструктури.  Внаслідок влучань виникли загоряння великих площ. Наразі всі осередки вогню ліквідовано рятувальниками", – ідеться у повідомленні. 

Обійшлося без жертв. 

Триває оцінка стану енергообʼєктів та усунення наслідків.

У ніч 21 лютого Росія здійснила черговий масований обстріл по містах України. Відомо про постраждалих у Києві. 

﻿
