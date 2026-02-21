Головне за суботу, 21 лютого: понад 120 боєзіткнень, напад на "швидку" на Сумщині

Бойові дії на Донеччині, 121 бойове зіткнення, ворожі обстріли, закінчення Олімпійських Ігор в Італії. Яким запам’ятається 1459-й день повномасштабної війни.

Сьогодні, 21 лютого, росіяни атакували дроном автомобіль екстреної допомоги на Сумщині, внаслідок чого загинуло четверо цивільних.

“Сьогодні на Сумщині – ще одна трагедія. російський дрон вбив чотирьох цивільних. Це два брати, одному 17 років та подружня пара. Жінка була медиком”, – повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Ворог скинув боєприпас із безпілотника на околиці Зноб-Новгородської громади. На цій вибухівці підірвалися двоє братів. Із пораненнями їх госпіталізували медики. Дорогою до лікарні росіяни прицільно атакували автомобіль екстреної допомоги ударним БпЛА.

Автівка загорілася. Врятуватися вдалося лише водію. Він із важкими опіками перебуває в лікарні.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 21 лютого відбулося 121 бойове зіткнення.

На Покровському напрямку ворог здійснив 27 атак. За уточненою інформацією, окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Шахове, Родинське, Покровськ, Удачне, Молодецьке та Муравка.

На Гуляйпільському напрямку відбулася 31 атака окупантів: у районі Залізничного, Староукраїнки, Святопетрівки, Зеленого, Варварівки, Добропілля, Загірного, Мирного, Гіркого та Гуляйполя. Два штурми іще тривають.

Україна відкидає та засуджує ультиматуми та шантаж з боку керівництва урядів Угорщини та Словацької Республіки щодо енергопостачання між нашими країнами, йдеться у заяві Міністерства закордонних справ.

“Такі дії в ситуації масованих та цілеспрямованих російських обстрілів енергетичної інфраструктури України і намагань Москви залишити українців без електроенергії, опалення та газу під час екстремальних морозів, є провокативними, безвідповідальними, та ставлять під загрозу енергетичну безпеку всього регіону. Тим самим уряди Угорщини і Словаччини не лише підіграють агресору, а й шкодять власним енергетичним компаніям, які здійснюють енергопостачання на комерційній основі”, – йдеться у повідомленні МЗС України.

Зазначається, що Україна перебуває на постійному контакті з представниками Європейської Комісії щодо пошкоджень української енергетичної інфраструктури, завданих щоденними російськими ударами.

На Дніпропетровщині група невідомих осіб напала на військовослужбовців полку "Айдар".

Про це 24 окремий штурмовий полк "Айдар" повідомив у Telegram. "Група з шести невідомих осіб здійснила напад на військовослужбовців "Айдару". Під час нападу одним із нападників було застосовано вогнепальну зброю", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що на момент інциденту військовослужбовці перебували поза виконанням службових завдань і займалися особистими справами. Тож напад був скоєний без будь-яких підстав.

У поліції повідомили про затримання двох учасників нападу.

Українські спортсмени завершили виступи на зимових Олімпійських іграх 2026 року в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо (Італія) без жодної медалі.

Це - третій випадок в історії України, коли команда не змогла вибороти медалей на зимовій Олімпіаді. До цього "синьо-жовті" залишалися без нагород у 2002 та 2010 роках.

На Олімпіаді-2026 Україну представляли 46 атлетів, які вибороли ліцензії у 11 зимових видах спорту.

Зимова Олімпіада в Італії відзначилася низкою подій, які стосувалися української команди. Зокрема, українського скелетоніста Владислава Гераскевича дискваліфікували перед першим заїздом за намір виступати в змаганнях у "шоломі пам’яті" із фотографіями загиблих через війну українських спортсменів.

Президент США Дональд Трамп підняв тарифи для країн світу з 10% до 15%.

“Ґрунтуючись на ретельному, детальному та повному розгляді абсурдного, погано написаного та надзвичайно антиамериканського рішення щодо тарифів, ухваленого вчора Верховним Судом Сполучених Штатів після БАГАТЬОХ місяців обмірковування, будь ласка, дозвольте цій заяві слугувати підтвердженням того, що я, як Президент Сполучених Штатів Америки, негайно підвищу 10% світовий тариф на країни, багато з яких десятиліттями «обдирали» США, без жодної відплати (доки не з'явився я!), до повністю дозволеного та юридично перевіреного рівня 15%”, – написав Дональд у TruthSocial.

