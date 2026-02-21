Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Росія атакувала Лозівський район Харківщини безпілотником: є постраждалі

Ворог застосував «Герань-2».

наслідки російського обстрілу Харківщини 21 лютого 2026 року
Фото: Харківська облпрокуратура

У суботу, 21 лютого, російські окупанти завдали удару за допомогою БпЛА по селу Артільне Лозівського району Харківщини. 

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

Внаслідок атаки постраждали п'ятеро жителів.

За даними слідства, удар стався близько 16:20. Відомо, що ворог застосував безпілотник типу «Герань-2». У населеному пункті пошкоджені приватні житлові будинки та господарчі споруди.

Медичну допомогу надали трьом жінкам та двом чоловікам — у всіх діагностували гостру реакцію на стрес.

