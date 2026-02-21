"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
У Празі пройшов масштабний мітинг на підтримку України

Президент Петр Павел закликав уряд підтримувати Київ до перемоги.

У Празі пройшов масштабний мітинг на підтримку України
мітинг у Чехії на підтримку України
Фото: www.ceskenoviny.cz

21 лютого у Празі відбулося багатотисячний мітинг на підтримку України. За оцінками поліції, акція «Разом за Україну!» зібрала близько 8 000 людей, передають Ceske Noviny.

Захід відкрив президент Чехії Петр Павел, який висловив глибоку вдячність громадянам за те, що вони не піддалися втомі від війни та продовжують допомагати українцям.

Павел наголосив, що доля майбутнього миру та безпека всієї Європи на довгий час залежать від результату війни в Україні. Він закликав чеський уряд підтримувати Київ до перемоги і висловив задоволення тим, що чеська ініціатива з постачання боєприпасів продовжує діяти.

Голоси полеглих: На сцені виступили батьки чеських добровольців Карела Кучери та Мартіна Крейчі, які загинули, захищаючи Україну. Також учасники мітингу слухали історію ветерана Сергія Жуковського, який втратив на війні руки і дівчини з окупованої росіянами Нової Каховки.

Крім того, близько 50 активістів пронесли Національного музею до площі, нагадуючи про важливість солідарності.

Завершилася акція закликом до чеської влади не скорочувати бюджет для допомоги Україні.

﻿
