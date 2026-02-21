У Празі пройшов масштабний мітинг на підтримку України

21 лютого у Празі відбулося багатотисячний мітинг на підтримку України. За оцінками поліції, акція «Разом за Україну!» зібрала близько 8 000 людей, передають Ceske Noviny.

Захід відкрив президент Чехії Петр Павел, який висловив глибоку вдячність громадянам за те, що вони не піддалися втомі від війни та продовжують допомагати українцям.

Павел наголосив, що доля майбутнього миру та безпека всієї Європи на довгий час залежать від результату війни в Україні. Він закликав чеський уряд підтримувати Київ до перемоги і висловив задоволення тим, що чеська ініціатива з постачання боєприпасів продовжує діяти.

Голоси полеглих: На сцені виступили батьки чеських добровольців Карела Кучери та Мартіна Крейчі, які загинули, захищаючи Україну. Також учасники мітингу слухали історію ветерана Сергія Жуковського, який втратив на війні руки і дівчини з окупованої росіянами Нової Каховки.

Крім того, близько 50 активістів пронесли Національного музею до площі, нагадуючи про важливість солідарності.

Завершилася акція закликом до чеської влади не скорочувати бюджет для допомоги Україні.