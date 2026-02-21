Партія канцлера Німеччини пропонує заборонити соцмережі для дітей віком до 14 років

Для підлітків до 16-ти мають діяти посилені заходи захисту в цифровому просторі.

Німецька партія «Християнсько-демократичний союз» канцлера Фрідріха Мерца виступила за впровадження на законодавчому рівні вікового цензу для користування соцмережами, передає Spiegel.

Згідно з пропозицією, дітям до 14 років мають заборонити доступ до соцмереж, а для підлітків до 16 років мають діяти посилені заходи захисту в цифровому просторі. У партії наголошують, що діти є особливо вразливими в інтернеті, тому держава має втрутитися в це питання.

ХДС пропонує сувору перевірку віку: платформи зобов’язані впровадити ефективні системи верифікації. Звичайне натискання кнопки «мені вже є 14» більше не вважатиметься достатнім.

За відсутність систем перевірки або нехтування правилами операторам платформ загрожуватимуть величезні штрафи, а за повторні порушення — тимчасове обмеження роботи сервісу.

Партія Мерца вимагає розкрити механізми роботи рекомендаційних алгоритмів, щоб розуміти їхній вплив на демократичний дискурс.