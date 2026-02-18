Ірландія готує заборону соцмереж для підлітків

У державі також розробляють стратегію розвитку штучного інтелекту.

Уряд Ірландії обговорює запровадження вікових обмежень для користувачів соціальних мереж. Це питання стало частиною ширшої стратегії розвитку ШІ, повідомляє Bloomberg.

Віцепрем’єр-міністр Саймон Гарріс назвав залежність підлітків від онлайн-платформ «надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров’я».

Ірландія, зокрема, виступає за встановлення єдиного вікового цензу на рівні ЄС, проте готова діяти самостійно, якщо спільне рішення затягнеться. Пріоритетом є розробка варіантів обмеження доступу до соцмереж для дітей віком до 16 років.

Дублін уже планує запустити пілотний проєкт верифікації віку через урядовий цифровий гаманець ID наступного місяця.

Окрім соцмереж, нова ШІ-стратегія Ірландії передбачає значні інвестиції в кібербезпеку та розвиток інфраструктури штучного інтелекту, аби зміцнити статус країни як головного цифрового регулятора регіону.