Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Ірландія готує заборону соцмереж для підлітків

У державі також розробляють стратегію розвитку штучного інтелекту.

Ірландія готує заборону соцмереж для підлітків
соцмережі
Фото: defense.gov

Уряд Ірландії обговорює запровадження вікових обмежень для користувачів соціальних мереж. Це питання стало частиною ширшої стратегії розвитку ШІ, повідомляє Bloomberg.

Віцепрем’єр-міністр Саймон Гарріс назвав залежність підлітків від онлайн-платформ «надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров’я».

Ірландія, зокрема, виступає за встановлення єдиного вікового цензу на рівні ЄС, проте готова діяти самостійно, якщо спільне рішення затягнеться. Пріоритетом є розробка варіантів обмеження доступу до соцмереж для дітей віком до 16 років.

Дублін уже планує запустити пілотний проєкт верифікації віку через урядовий цифровий гаманець ID наступного місяця. 

Окрім соцмереж, нова ШІ-стратегія Ірландії передбачає значні інвестиції в кібербезпеку та розвиток інфраструктури штучного інтелекту, аби зміцнити статус країни як головного цифрового регулятора регіону.

  • Ірландія стала черговою країною, що приєдналася до європейського тренду боротьби зі шкідливим впливом соцмереж на психіку дітей. Аналогічні заходи зараз розглядають ще щонайменше 10 держав ЄС, зокрема, Франція, Польща та Іспанія. 
  • Прикладом для них стала Австралія, яка в січні вже офіційно заблокувала акаунти для осіб молодше 16 років.
