Доходи Чехії від українських біженців удвічі перевищили витрати на допомогу

Чехія отримує від українців із тимчасовим захистом значно більше коштів у вигляді податків та зборів, ніж витрачає на їхню підтримку, передає видання Ceske Noviny.

Згідно з інформацією Міністерства праці, за перші три квартали минулого року чистий прибуток держави від перебування біженців склав 11,7 мільярда крон.

Загалом за цей період на допомогу українцям держава спрямувала 11,5 мільярда крон (сюди входять гуманітарні виплати, витрати на медицину та освіту). Водночас до бюджету Чехії від українців надійшло 23,2 мільярда крон у вигляді соціальних внесків, ПДВ, акцизів та податків на доходи. Таким чином, надходження від біженців виявилися вдвічі більшими за видатки.

Зростання доходів пояснюється високим рівнем працевлаштування: станом на січень у Чехії працювали майже 298 тисяч українців. Міністр праці Алеш Юхелка підкреслив, що країна вже не може обійтися без українських працівників, особливо у сферах будівництва, охорони здоров'я та соціального захисту.

При цьому кількість отримувачів гуманітарної допомоги постійно зменшується. Якщо у 2022 році виплати отримували 53,2 тисячі домогосподарств, то наприкінці минулого року їхня кількість скоротилася до 44,2 тисячі. Система виплат у Чехії є однією з найсуворіших у ЄС і стимулює людей до швидкого пошуку роботи: якщо дорослий не працевлаштовується протягом п’яти місяців після прибуття, розмір допомоги скорочується до прожиткового мінімуму.