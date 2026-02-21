Орбан погрожує припинити постачання електроенергії в Україну

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час виступу перед виборцями вдався до відкритих погроз на адресу України, передає видання Telex.
Орбан заявив, що Будапешт може зупинити експорт електроенергії в Україну, якщо роботу нафтопроводу «Дружба» не буде відновлено.
Орбан звинуватив Україну у нібито створенні штучної енергетичної кризи в Угорщині. Попри те, що нафтопровід «Дружба» був пошкоджений внаслідок російських обстрілів, угорський прем'єр поклав відповідальність за зупинку об’єкта на Київ.
На думку глави угорського уряду, українська влада намагається спровокувати економічний хаос, щоб вплинути на результати парламентських виборів в Угорщині, які відбудуться у квітні.
- Перед цим прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що ініціюватиме припинення постачання електроенергії в Україну, якщо до понеділка не відновлять транзит російської нафти трубопроводом "Дружба".
Що відомо про зупинку нафтопроводу "Дружба"
- Єврокомісія підтвердила, що руйнування нафтопроводу було спричинене атаками безпілотників з боку Росії. У результаті ключовий маршрут транспортування роснафти через Україну було заблоковано.
- Тоді Угорщина і Словаччина звернулися до уряду Хорватії з проханням дозволити транспортування російської сирої нафти через Адріатичний трубопровід.
- Згодом міністр економіки Хорватії Анте Шушняр заявив – його держава готова сприяти забезпеченню енергетичної безпеки Угорщини та Словаччини, але закликає країни відмовитися від імпорту російської нафти.
- Єврокомісія тим часом заявляє, що призупинення транзиту не створює негайних ризиків для Будапешта і Братислави. Обидві країни мають достатні резерви, щоб пережити цей період.
- Тепер же прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо висловив сумнів щодо офіційних причин зупинки нафтопроводу «Дружба» на території України та заявив про намір відправити на місце пошкодження власну інспекцію.
- А Угорщина призупинила постачання дизельного палива до України, поки не буде відновлено транзит нафти трупопроводом «Дружба».
- Тепер Європейська комісія скликає термінове засідання координаційної групи через загострення суперечки.
- Угорщина тим часом блокує виділення Україні 90 млрд євро, про це прямо заявив глава МЗС Петер Сіярто.