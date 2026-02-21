Орбан погрожує припинити постачання електроенергії в Україну

Він також звинуватив Україну у нібито створенні штучної енергетичної кризи в Угорщині.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час виступу перед виборцями вдався до відкритих погроз на адресу України, передає видання Telex.

Орбан заявив, що Будапешт може зупинити експорт електроенергії в Україну, якщо роботу нафтопроводу «Дружба» не буде відновлено.

Орбан звинуватив Україну у нібито створенні штучної енергетичної кризи в Угорщині. Попри те, що нафтопровід «Дружба» був пошкоджений внаслідок російських обстрілів, угорський прем'єр поклав відповідальність за зупинку об’єкта на Київ.

На думку глави угорського уряду, українська влада намагається спровокувати економічний хаос, щоб вплинути на результати парламентських виборів в Угорщині, які відбудуться у квітні.

Перед цим прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що ініціюватиме припинення постачання електроенергії в Україну, якщо до понеділка не відновлять транзит російської нафти трубопроводом "Дружба".

Що відомо про зупинку нафтопроводу "Дружба"