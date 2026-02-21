Фіцо пригрозив припинити постачання електроенергії в Україну через зупинку транзиту нафти через "Дружбу"

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що ініціювати припинення постачання електроенергії в Україну, якщо до понеділка не буде відновлено транзит російської нафти трубопроводом "Дружба".

Про це глава словацького уряду повідомив у Facebook.

За словами Фіцо, у разі невідновлення транзиту нафти через трубопровід "Дружба", він звернеться до державної акціонерної компанії SEPS з вимогою припинити аварійні поставки електроенергії в Україну.

"Якщо в понеділок постачання нафти до Словаччини не буде відновлено, я звернуся до SEPS із вимогою припинити аварійні поставки електроенергії в Україну", – пригрозив Фіцо.

Прем'єр Словаччини також заявив, що вважає дії України "недружніми щодо Словаччини та такими, що не враховують надану допомогу".

За його словами, раніше було припинено транзит газу до Словаччини, що, як він стверджує, завдає країні збитків у розмірі близько 500 мільйонів євро щороку. Тепер, за його оцінкою, зупинка постачання нафти створює нові втрати та логістичні труднощі.

"Словаччина не може погодитися на словацько-українські відносини як на односторонній квиток, вигідний лише Україні. Словаччина – горда й суверенна держава, і я – гордий і суверенний словак", – додав він.

Європейська комісія скликає термінове засідання координаційної групи через загострення суперечки навколо нафтопроводу "Дружба". Приводом для цього стало рішення Угорщини та Словаччини припинити постачання дизельного палива в Україну.