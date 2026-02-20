Рада директорів Міжнародного валютного фонду у четвер, 26 лютого, розгляне питання про затвердження нової кредитної програми для України на суму 8,1 млрд доларів.
Про це пише Bloomberg із посиланням на поінформованих співрозмовників.
За інформацією джерел, програма розрахована на чотири роки і була погоджена на рівні персоналу МВФ та України ще у листопаді минулого року.
На початку лютого у МВФ повідомляли, що Україна виконала всі необхідні умови для схвалення нової кредитної програми радою директорів. Очікується, що рішення про надання фінансової підтримки буде позитивним.
Нова програма має допомогти Україні забезпечити макроекономічну стабільність та фінансування критично важливих потреб у час війни та відновлення країни.
- Чотирирічна програма EFF з МВФ обсягом $15,6 млрд діяла з березня 2023 року. Наступний, 9-й транш якої у розмірі SDR1,117 млрд ($1,6 млрд за поточним курсом) було заплановано на грудень 2025 року.
- Спершу діюча програма передбачала сукупний обсяг зовнішнього фінансування України за участі міжнародних партнерів $115 млрд у базовому варіанті та $140 млрд – у негативному, але із затягуванням війни ці показники було збільшено відповідно до $153 млрд і $165 млрд.
- Необхідність розгляду нової програми викликана тим, що розв’язана Росією війна затягується, тоді як поточна програма EFF розрахована на її завершення до березня 2027 року.