Кредитну програму погодили на рівні персоналу МВФ та України у листопаді минулого року.

Рада директорів Міжнародного валютного фонду у четвер, 26 лютого, розгляне питання про затвердження нової кредитної програми для України на суму 8,1 млрд доларів.

Про це пише Bloomberg із посиланням на поінформованих співрозмовників.

За інформацією джерел, програма розрахована на чотири роки і була погоджена на рівні персоналу МВФ та України ще у листопаді минулого року.

На початку лютого у МВФ повідомляли, що Україна виконала всі необхідні умови для схвалення нової кредитної програми радою директорів. Очікується, що рішення про надання фінансової підтримки буде позитивним.

Нова програма має допомогти Україні забезпечити макроекономічну стабільність та фінансування критично важливих потреб у час війни та відновлення країни.