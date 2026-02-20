Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
Мінсоц розробляє встановлення гарантованої пенсії за віком не менше 6000 гривень
Мінсоц розробляє встановлення гарантованої пенсії за віком не менше 6000 гривень
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
ГоловнаСвіт

Bloomberg: МВФ розгляне нову кредитну програму для України на $8,1 млрд

Кредитну програму погодили на рівні персоналу МВФ та України у листопаді минулого року.

Bloomberg: МВФ розгляне нову кредитну програму для України на $8,1 млрд
Фото: publika.md

Рада директорів Міжнародного валютного фонду у четвер, 26 лютого, розгляне питання про затвердження нової кредитної програми для України на суму 8,1 млрд доларів. 

Про це пише Bloomberg із посиланням на поінформованих співрозмовників.

За інформацією джерел, програма розрахована на чотири роки і була погоджена на рівні персоналу МВФ та України ще у листопаді минулого року.

На початку лютого у МВФ повідомляли, що Україна виконала всі необхідні умови для схвалення нової кредитної програми радою директорів. Очікується, що рішення про надання фінансової підтримки буде позитивним.

Нова програма має допомогти Україні забезпечити макроекономічну стабільність та фінансування критично важливих потреб у час війни та відновлення країни.

  • Чотирирічна програма EFF з МВФ обсягом $15,6 млрд діяла з березня 2023 року. Наступний, 9-й транш якої у розмірі SDR1,117 млрд ($1,6 млрд за поточним курсом) було заплановано на грудень 2025 року.
  • Спершу діюча програма передбачала сукупний обсяг зовнішнього фінансування України за участі міжнародних партнерів $115 млрд у базовому варіанті та $140 млрд – у негативному, але із затягуванням війни ці показники було збільшено відповідно до $153 млрд і $165 млрд.
  • Необхідність розгляду нової програми викликана тим, що розв’язана Росією війна затягується, тоді як поточна програма EFF розрахована на її завершення до березня 2027 року.
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies