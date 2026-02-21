Зеленський відзначив мера Парижа Ідальго орденом княгині Ольги, а Кличко - Знаком Пошани

Президент Володимир Зеленський нагородив мера Парижа Анн Ідальго орденом княгині Ольги ІІІ ступеня.

Про це він повідомив у Telegram.

"Відзначив Анн Ідальго орденом княгині Ольги ІІІ ступеня та вдячний пані меру за всебічну підтримку українців, зокрема наших атлетів під час Олімпійських ігор 2024 року, і просування проєктів з відновлення України на глобальному рівні", - написав Зеленський.

Він також зазначив, що обговорив з Ідальго дипломатичні зусилля для досягнення достойного миру, енергетичну підтримку та важливість відновлення України.

Раніше мер Києва Віталій Кличко також повідомив, що зустрівся з Ідальго та членами делегації французької столиці, які прибули до Києва.

Кличко зазначив, що від початку повномасштабної війни мерія Парижа надсилала Києву всіляку гуманітарну допомогу. Зокрема, - генератори та інше вкрай необхідне обладнання.

"І сьогодні Анн Ідальго приїхала не з пустими руками. Французькі друзі привезли генератори, які в умовах енергетичної кризи так потрібні Києву. Сьогодні прибули 4 генератори. Найближчими днями очікуємо ще 4. Загалом їх буде 8. Потужністю по 112 кВт", - розповів мер.

"Від громади Києва подякував партнерам за всю надану допомогу і підтримку. І вручив меру Парижа найвищу відзнаку від Києва — «Знак Пошани»", - додав Кличко.