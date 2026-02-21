Зеленський: Сили оборони звільнили 300 квадратних кілометрів на півдні

В інтерв'ю агенції AFP напередодні четвертої річниці початку повномасштабного вторгнення Президент України Володимир Зеленський озвучив успіхи ЗСУ під час контрнаступальних дій на півдні держави.

Як пише France 24, від окупантів було звільнено територію у 300 квадратних кілометрів. Зеленський привітав військових з цим досягненням.

Глава держави наголосив, що говорити про те, що Україна нібито програє війну, є неправильним. Він категорично відкинув подібні твердження. Натомість питання полягає у тому, чи зможе Україна виграти.

Зеленський прямо підтвердив, що на переговорах росіяни та американці говорять про "завершення війни завтра" у випадку здачі Донбасу. Також РФ і США тиснуть щодо проведення виборів - на думку Президента, у випадку з Росією йдеться "просто про бажання мене замінити".

Зеленський також додав, що у Києві хотіли б бачити війська союзників, які мають гарантували мир після завершення воєнних дій, ближче до лінії фронту.