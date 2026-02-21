Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський: Сили оборони звільнили 300 квадратних кілометрів на півдні

Президент наголосив іноземним журналістам, що Україна не програє війну.

Зеленський: Сили оборони звільнили 300 квадратних кілометрів на півдні
Володимир Зеленський
Фото: Телеграм-канал Володимира Зеленського

В інтерв'ю агенції AFP напередодні четвертої річниці початку повномасштабного вторгнення Президент України Володимир Зеленський озвучив успіхи ЗСУ під час контрнаступальних дій на півдні держави.

Як пише France 24, від окупантів було звільнено територію у 300 квадратних кілометрів. Зеленський привітав військових з цим досягненням.

Глава держави наголосив, що говорити про те, що Україна нібито програє війну, є неправильним. Він категорично відкинув подібні твердження. Натомість питання полягає у тому, чи зможе Україна виграти.

Зеленський прямо підтвердив, що на переговорах росіяни та американці говорять про "завершення війни завтра" у випадку здачі Донбасу. Також РФ і США тиснуть щодо проведення виборів - на думку Президента, у випадку з Росією йдеться "просто про бажання мене замінити".

Зеленський також додав, що у Києві хотіли б бачити війська союзників, які мають гарантували мир після завершення воєнних дій, ближче до лінії фронту.

