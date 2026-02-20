Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Шмигаль: Росія знову готується до ударів по українській енергетиці

Тим часом Україна продовжує отримувати енергетичну допомогу від партнерів.

Є інформація про підготовку росіянами нових ударів по енергетиці України.

Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль за підсумками засідання енергетичного штабу.

«Завдяки роботі ремонтних бригад і підвищенню температури бачимо тенденцію до покращення ситуації з електропостачанням. Водночас маємо інформацію про підготовку ворогом нових ударів по енергетиці. Тому завдання для всіх служб — не лише швидка відбудова, а й максимальна готовність до наступних викликів», - зазначив очільник Міненерго.

Щодо Києва, то в місті над відновленням тепло- й електропостачання працює понад 200 бригад. 

Також продовжує надходити енергетична допомога від партнерів.

«Робота з партнерами щодо поставок обладнання іде в щоденному режимі. За підсумками візиту команди Міненерго до Франції маємо домовленості про залучення 600 млн євро на посилення енергетичної стійкості України. Також наші інженери й технічні фахівці вже відряджені у Європу для обстеження 6 станцій, обладнання з яких можна в найкоротші терміни доставити в Україну», - додав Шмигаль.

  • Того ж дня стало відомо, що Швейцарія розпочала завантаження та відправку енергетичного обладнання для допомоги Україні.
