Шмигаль: Росія знову готується до ударів по українській енергетиці

Є інформація про підготовку росіянами нових ударів по енергетиці України.

Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль за підсумками засідання енергетичного штабу.

«Завдяки роботі ремонтних бригад і підвищенню температури бачимо тенденцію до покращення ситуації з електропостачанням. Водночас маємо інформацію про підготовку ворогом нових ударів по енергетиці. Тому завдання для всіх служб — не лише швидка відбудова, а й максимальна готовність до наступних викликів», - зазначив очільник Міненерго.

Щодо Києва, то в місті над відновленням тепло- й електропостачання працює понад 200 бригад.

Також продовжує надходити енергетична допомога від партнерів.

«Робота з партнерами щодо поставок обладнання іде в щоденному режимі. За підсумками візиту команди Міненерго до Франції маємо домовленості про залучення 600 млн євро на посилення енергетичної стійкості України. Також наші інженери й технічні фахівці вже відряджені у Європу для обстеження 6 станцій, обладнання з яких можна в найкоротші терміни доставити в Україну», - додав Шмигаль.