На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
Мінсоц розробляє встановлення гарантованої пенсії за віком не менше 6000 гривень
Мінсоц розробляє встановлення гарантованої пенсії за віком не менше 6000 гривень
ГоловнаЕкономікаДержава

Клієнти Приватбанку зможуть отримувати в Приват24 цифрові фіскальні чеки за покупки в провідних торгових мережах Пресреліз

Партнером пілотного запуску єЧек виступає Mastercard. 

Клієнти Приватбанку зможуть отримувати в Приват24 цифрові фіскальні чеки за покупки в провідних торгових мережах
єЧек
Фото: Приватбанк

Користувачі Приват24 одними з перших в Україні зможуть отримувати прямо в мобільному банківському застосунку цифрові фіскальні чеки за покупки в провідних торгових мережах. 

Приватбанк став партнером нового державного сервісу цифрового чека - єЧек. Пілотна програма сервісу стартувала з 18 лютого 2025 року для клієнтів ПриватБанку у торговельних мережах Аврора, Фора, Ашан а також на АЗС Укрнафта. 

"Приватбанк одним із перших впроваджує інноваційні рішення, які роблять фінансові сервіси простішими та зручнішими для клієнтів. Запуск програми єЧек - це важливий крок до повністю цифрових розрахунків у країні, що дозволяє підприємцям зменшити витрати на паперові чеки, оптимізувати операційні процеси та відповідати сучасним стандартам обслуговування. Ми запрошуємо всіх наших бізнес-клієнтів і підприємців долучатися до відкритого пілотного тестування єЧека: участь у програмі допоможе бізнесу заздалегідь підготуватися до повноцінного використання цифрових чеків і перейти на більш ефективну, сучасну модель роботи", – зазначив член правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко.

єЧек – це цифровий доступ до фіскального чека після оплати карткою в магазині абоонлайн. Касовий чек, як і раніше, фіскалізується продавцем і зберігається у державній системі обліку, а покупець бачить його у Приват24. Під час пілотного етапу проєкту для користувачів будуть доступні дві форми чеку – паперова та цифрова.

Для покупців єЧек означає зручний доступ до чека без ризику його втратити - для повернень, гарантій і контролю витрат. Для продавців – це зменшення витрат на папір, друк і обслуговування кас. Український бізнес та підприємці зможуть підключити єЧек, подавши заявку на приєднання до програми, та отримавши інструкції з налаштування РРО/ПРРО та проінструктувати персонал.

"Ми запускаємо єЧек у реальних умовах – у великих роздрібних мережах, на АЗС та разом із банками, якими щодня користуються мільйони людей. Пілот дозволяє перевірити роботу сервісу на практиці та підготувати його до масштабування. Чому ми це робимо? Щороку бізнес витрачає мільйони гривень на друк чеків. До того ж термопапір на якому їх друкують, зазвичай містить бісфеноли, які не підлягають переробці", – зазначив Олексій Соболев, Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України.

Партнером пілотного запуску виступає Mastercard. 

"Ми переконані в тому, що підвищення прозорості транзакцій значно покращує досвід користування цифровими каналами, зокрема банківськими, і допомагає користувачам відчути максимальну впевненість та контроль над своїми витратами. Завдяки єЧеку банки також зможуть покращити цифрову взаємодію зі своїми клієнтами, а торговці – зменшити операційні витрати на друк чеків та посилити практику екологічно відповідального бізнесу. Ми в Mastercard раді надати свою технологічну експертизу, операційну підтримку та сприяти подальшому масштабуванню цифрового чека на національному рівні", – зазначила Інга Андреєва, генеральна директорка Mastercard в Україні та Молдові.

Програму єЧек впроваджує Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України у співпраці з Міністерством цифрової трансформації України, Міністерством фінансів України, Державною податковою службою України та Національним банком України за підтримки Mastercard.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies