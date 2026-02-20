Клієнти Приватбанку зможуть отримувати в Приват24 цифрові фіскальні чеки за покупки в провідних торгових мережах

Користувачі Приват24 одними з перших в Україні зможуть отримувати прямо в мобільному банківському застосунку цифрові фіскальні чеки за покупки в провідних торгових мережах.

Приватбанк став партнером нового державного сервісу цифрового чека - єЧек. Пілотна програма сервісу стартувала з 18 лютого 2025 року для клієнтів ПриватБанку у торговельних мережах Аврора, Фора, Ашан а також на АЗС Укрнафта.

"Приватбанк одним із перших впроваджує інноваційні рішення, які роблять фінансові сервіси простішими та зручнішими для клієнтів. Запуск програми єЧек - це важливий крок до повністю цифрових розрахунків у країні, що дозволяє підприємцям зменшити витрати на паперові чеки, оптимізувати операційні процеси та відповідати сучасним стандартам обслуговування. Ми запрошуємо всіх наших бізнес-клієнтів і підприємців долучатися до відкритого пілотного тестування єЧека: участь у програмі допоможе бізнесу заздалегідь підготуватися до повноцінного використання цифрових чеків і перейти на більш ефективну, сучасну модель роботи", – зазначив член правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко.

єЧек – це цифровий доступ до фіскального чека після оплати карткою в магазині абоонлайн. Касовий чек, як і раніше, фіскалізується продавцем і зберігається у державній системі обліку, а покупець бачить його у Приват24. Під час пілотного етапу проєкту для користувачів будуть доступні дві форми чеку – паперова та цифрова.

Для покупців єЧек означає зручний доступ до чека без ризику його втратити - для повернень, гарантій і контролю витрат. Для продавців – це зменшення витрат на папір, друк і обслуговування кас. Український бізнес та підприємці зможуть підключити єЧек, подавши заявку на приєднання до програми, та отримавши інструкції з налаштування РРО/ПРРО та проінструктувати персонал.

"Ми запускаємо єЧек у реальних умовах – у великих роздрібних мережах, на АЗС та разом із банками, якими щодня користуються мільйони людей. Пілот дозволяє перевірити роботу сервісу на практиці та підготувати його до масштабування. Чому ми це робимо? Щороку бізнес витрачає мільйони гривень на друк чеків. До того ж термопапір на якому їх друкують, зазвичай містить бісфеноли, які не підлягають переробці", – зазначив Олексій Соболев, Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України.

Партнером пілотного запуску виступає Mastercard.

"Ми переконані в тому, що підвищення прозорості транзакцій значно покращує досвід користування цифровими каналами, зокрема банківськими, і допомагає користувачам відчути максимальну впевненість та контроль над своїми витратами. Завдяки єЧеку банки також зможуть покращити цифрову взаємодію зі своїми клієнтами, а торговці – зменшити операційні витрати на друк чеків та посилити практику екологічно відповідального бізнесу. Ми в Mastercard раді надати свою технологічну експертизу, операційну підтримку та сприяти подальшому масштабуванню цифрового чека на національному рівні", – зазначила Інга Андреєва, генеральна директорка Mastercard в Україні та Молдові.

Програму єЧек впроваджує Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України у співпраці з Міністерством цифрової трансформації України, Міністерством фінансів України, Державною податковою службою України та Національним банком України за підтримки Mastercard.