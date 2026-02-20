Пілот вже працюватиме в перших чотирьох банках Приватбанк, ПУМБ, VST bank і monobank, у торговельних мережах Аврора, Фора, Auchan та на АЗС Укрнафта.

Уряд запустив пілотний проєкт єЧек — державну програму електронних чеків у банкінгу, повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

“Продовжуємо спрощувати ведення бізнесу в Україні та підтримувати підприємців навіть в умовах війни. Менше паперу — менше зайвих витрат. Пілот вже працюватиме в перших чотирьох банках Приватбанк, ПУМБ, VST bank і monobank, у торговельних мережах Аврора, Фора, Auchan та на АЗС Укрнафта”, — написала глава уряду в Telegram.

Вона зазначила, що це допоможе бізнесу заощадити мільйони гривень щороку. Адже на друк одного чеку йде 7 копійок. Лише за минулий рік, за даними ДПС, українські підприємці сформували понад 9 млрд чеків. Крім того, це допоможе довкіллю. Термопапір, на якому друкують чеки, зазвичай містить бісфеноли, які не підлягають переробці.

Свириденко пояснила, що для покупців цифровий чек буде в доступний у банківському застосунку після оплати карткою — у магазині або онлайн. Він зберігається в цифровому форматі та завжди доступний для повернення товару, обміну чи гарантійного обслуговування.

На час тестування покупцям надаватимуть обидва чеки — цифровий і паперовий.