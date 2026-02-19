«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
Уряд спрямував дотації місцевим бюджетам на оплату праці в освітній і соціальній галузях

Мінфін здійснюватиме моніторинг виконання місцевих бюджетів.

Уряд спрямував дотації місцевим бюджетам на оплату праці в освітній і соціальній галузях
Юлія Свириденко
Фото: Кабмін

 Уряд України спрямовує окремі додаткові дотації місцевим бюджетам у 2026 році на оплату праці в освітній і соціальній сферах. 

Про це повідомила в своєму Telegram Юлія Свириденко.

"Відповідне рішення ухвалили на засіданні Уряду. Це забезпечить пріоритетну виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ, зокрема педагогічних і науково-педагогічних працівників, фахівців, які надають соціальні та реабілітаційні послуги, а також інших працівників цих сфер", - заявила прем'єрка.

Мінфін здійснюватиме моніторинг виконання місцевих бюджетів і координуватиме взаємодію з обласними військовими адміністраціями. 

Таким шляхом забезпечать підвищення зарплат освітянам і працівникам соцзакладів вже з січня 2026 року.

  • Разом з тим цього року збережуться додаткові доплати: 2000 грн для всіх вчителів і 4000 грн для вчителів прифронтових громад. Юлія Свириденко зазначила, що це лише перша частина підвищення оплати праці вчителів, запланованого на цей рік. Наступним етапом є додаткове зростання зарплат на 20% з 1 вересня для всіх категорій педагогів. 
﻿
