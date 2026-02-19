Уряд спрямував дотації місцевим бюджетам на оплату праці в освітній і соціальній галузях

Уряд України спрямовує окремі додаткові дотації місцевим бюджетам у 2026 році на оплату праці в освітній і соціальній сферах.

Про це повідомила в своєму Telegram Юлія Свириденко.

"Відповідне рішення ухвалили на засіданні Уряду. Це забезпечить пріоритетну виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ, зокрема педагогічних і науково-педагогічних працівників, фахівців, які надають соціальні та реабілітаційні послуги, а також інших працівників цих сфер", - заявила прем'єрка.

Мінфін здійснюватиме моніторинг виконання місцевих бюджетів і координуватиме взаємодію з обласними військовими адміністраціями.

Таким шляхом забезпечать підвищення зарплат освітянам і працівникам соцзакладів вже з січня 2026 року.