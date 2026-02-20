Свириденко доручила областям розробити плани енергетичної стійкості

Юлія Свириденко на нараді з керівниками ОВА, профільними міністерствами та енергетиками, 20 лютого 2026 року

Україна розпочинає системну підготовку до наступного опалювального сезону, для цього будуть реалізовувати план енергетичної стійкості регіонів.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко після наради із керівниками ОВА, профільними міністерствами та енергетиками.

За словами очільниці уряду, кожен регіон повинен мати чітку стратегію захисту. Ключовими напрямками роботи стануть розвиток розподіленої генерації, захист об’єктів критичної інфраструктури та встановлення альтернативних джерел живлення.

За результатами наради Свириденко доручила обласним адміністраціям спільно з міністром енергетики Денисом Шмигалем та іншими відомствами розробити конкретні регіональні плани.

До початку нового опалювального сезону кожна область має виконати такі завдання:

скласти перелік об’єктів, які потребують автономного живлення у першу чергу;

визначити точну потребу в обладнанні та фінансуванні;

затвердити покроковий графік робіт із чіткими термінами.

Далі уряд синхронізує ці регіональні запити з державними ресурсами та можливостями Укренерго. Головна мета плану — забезпечити безперебійну роботу лікарень, водоканалів і систем опалення у громадах незалежно від ситуації в загальній мережі.