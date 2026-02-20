Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
Мінсоц розробляє встановлення гарантованої пенсії за віком не менше 6000 гривень
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Свириденко про аудит Енергоатома: Зараз аналізують надмірні витрати, пов’язані з ризиковими операціями

Уже виявили недоліки у визначенні очікуваної вартості закупівель, факти завищення витрат тощо.

Свириденко про аудит Енергоатома: Зараз аналізують надмірні витрати, пов’язані з ризиковими операціями
Енергоатом

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко зустрілася з головою Державної аудиторської служби Аллою Басалаєвою та заслухала звіт щодо попередніх висновків аудиту Енергоатома.

За словами Свириденко, аудит триває. 

«Наразі аналізуються питання надмірних витрат, пов’язаних із проведенням компанією ризикових операцій. Уже виявлено недоліки у визначенні очікуваної вартості закупівель, факти завищення витрат на придбання товарно-матеріальних цінностей, а також залучення посередників під час постачання товарів», - розповіла глава уряду.

Також аудитори перевіряють законність нарахування заробітної плати керівництву компанії.

«Усі встановлені порушення отримають належну правову оцінку з боку правоохоронних та антикорупційних органів, а винні особи будуть притягнуті до відповідальності», - запевнила Свириденко.

  • Аудит Енергоатому стартував торік у листопаді.
  • Проміжні результати мали з’явитися в грудні, повідомляла Свириденко.
  • На засіданні Тимчасової слідчої комісії у Верховній Раді прокурор у справі "Мідас" Сергій Савицький підтримав рішення уряду щодо проведення аудиту на державних підприємствах, але водночас наголосив: перевірка не здатна виявити корупційну схему "шлагбауму".
﻿
