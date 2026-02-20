Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко зустрілася з головою Державної аудиторської служби Аллою Басалаєвою та заслухала звіт щодо попередніх висновків аудиту Енергоатома.

За словами Свириденко, аудит триває.

«Наразі аналізуються питання надмірних витрат, пов’язаних із проведенням компанією ризикових операцій. Уже виявлено недоліки у визначенні очікуваної вартості закупівель, факти завищення витрат на придбання товарно-матеріальних цінностей, а також залучення посередників під час постачання товарів», - розповіла глава уряду.

Також аудитори перевіряють законність нарахування заробітної плати керівництву компанії.

«Усі встановлені порушення отримають належну правову оцінку з боку правоохоронних та антикорупційних органів, а винні особи будуть притягнуті до відповідальності», - запевнила Свириденко.