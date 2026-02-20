Державна інспекція енергетичного нагляду України проводить позапланові перевірки в п'яти областях через значну кількість звернень щодо дотримання графіків погодинних відключень.Про це повідомили на сайті відомства.
Найбільше скарг на операторів системи розподілу у Житомирській, Кіровоградській, Миколаївській, Хмельницькій та Черкаській областях.
В Держенергонагляді перевіряють правильність складання ГПВ, фактичне виконання затверджених графіків, недопущення нерівномірного розподілу обмежень електропостачання між споживачами, захист прав споживачів на отримання електричної енергії в умовах дефіциту потужності в енергосистемі.
У відомстві наголосили на необхідності рівних умов застосування обмежень електропостачання для всіх споживачів. У разі виявлення порушень оператори систем розподілу повинні усунути їх і привести ГПВ у відповідність до вимог нормативно-правових актів.
- 21 лютого у більшості регіонів України діятимуть графіки погодинних відключень. Для промислових споживачів діятимуть графіки обмеження потужностей.