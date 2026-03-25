Біблія світової кардіохірургії з українським почерком

Для кардіологів і кардіохірургів такою книгою вже десятиліттями є Kirklin/Barratt-Boyes Cardiac Surgery — видання, яке в медичному світі часто називають просто: Kirklin. Нове, п’яте видання вийшло наприкінці 2025 року, а сам видавець Elsevier називає його “gold standard text” у цій галузі.

У кожній професії є свої книги-символи. У юристів — кодекси. У військових — статути і, можливо, постулати великих командирів. У лікарів — видання, які стають майже священними текстами професії, бо в буквальному сенсі відкривають логіку лікування і порятунку.

Для людини, далекої від медицини, це, звісно, просто дуже велика книга про різні види операцій. Але насправді це праця, яка сформувала спосіб мислення кількох поколінь кардіохірургів у світі. Саме з читання і розуміння таких книжок починається шлях до операційної, де вирішується найголовніше — чи битиметься серце далі.

Кардіохірургія — це наука і ремесло, в яких немає права на приблизність. Тут замало просто “знати тему”. Треба розуміти, де саме проходить межа між ризиком і шансом, між технічно можливою операцією і доцільною операцією. Тому основоположні книги в цій спеціальності — це не теорія заради теорії. Це знання, за яким стоять врятовані життя.

Саме тому Kirklin у професійному середовищі давно став не просто підручником, а справжньою біблією кардіохірургії.

Його історія пов’язана з двома іменами, без яких важко уявити розвиток операцій на серці у ХХ столітті, — John W. Kirklin і Brian Barratt-Boyes. Це були не просто видатні лікарі, а люди, які буквально прокладали шлях там, де до них дороги не існувало.

У середині минулого століття операції на відкритому серці ще сприймалися як межа можливого. Джон В. Кірклін увійшов в історію як один із піонерів кардіохірургії: саме він був серед тих, хто зробив апарат штучного кровообігу не науковим дивом, а реальним інструментом порятунку пацієнтів. Із ним повʼязано першу успішну серію операцій на відкритому серці із застосуванням апарата штучного кровообігу в Mayo Clinic у 1955 році.

Якщо сказати просто, це людина, яка допомогла перетворити операції на серці з майже фантастики на медичну практику.

Браян Барратт-Бойс — ще одна легенда хірургії, тісно пов’язана з розвитком кардіохірургії, зокрема вроджених вад серця та клапанної хірургії. Біографічні джерела називають його одним із піонерів серцевої хірургії Нової Зеландії та однією з ключових постатей світової кардіохірургії другої половини ХХ століття.

Разом ці імена стали символом праці, яка не просто описувала операції, а систематизувала цілу галузь. І саме в цьому її головна цінність.

Бо є книги, які відповідають на запитання “що робити”. А є книги, які відповідають на значно важливіші запитання: “чому саме так?”, “коли втручання справді потрібне?”, “що робити, якщо все йде не за планом?”, “як виглядає правильне рішення, коли неправильне коштує життя?”. Саме такі книги й переживають десятиліття.

Те, що для попередніх поколінь виглядало як вирок, для сучасної медицини дедалі частіше стає складною, але вирішуваною задачею. І за такими змінами стоять не лише геніальні окремі хірурги, а й накопичене знання, передане через такі книги, як Kirklin.

У цьому сенсі медична “біблія” — не просто красива метафора. Це справді текст, у якому зібрано досвід тисяч операцій, десятків шкіл і найважливіші висновки, за які професія інколи платила дуже високу ціну.

Що особливо важливо: Kirklin не залишився пам’ятником минулому. Він оновлюється разом із самою кардіохірургією. Саме тому нові видання таких книжок у медичному світі — це подія. Це не просто перевидання. Це спосіб зафіксувати, чим живе сучасна медицина, куди рухається професія і що вже стало новим стандартом.

І ось тут для нас, українців, з’являється особливо важлива деталь. Співавтором розділу про вроджені аневризми синусу Вальсальви є професор Ілля Ємець. Видатний кардіохірург, який створив кардіохірургію новонароджених з нуля і вперше виконав успішну операцію на серці немовляти на пострадянському просторі. Чи варто говорити, що на професора Ємця рівняється світова професійна спільнота?

Тут починається найцікавіше — вже не лише для лікарів, а й для ширшого читача.

Ми, українці, звикли чути про себе в міжнародному контексті переважно в категоріях війни, героїзму, втрат і стійкості. Це правда нашого часу. Але не вся правда. Україна — це ще й країна, яка попри війну продовжує народжувати знання, лікувати, оперувати, навчати, створювати нові стандарти.

І якщо український лікар справді входить до кола авторів одного з найавторитетніших світових видань із кардіохірургії, це нагадує про дуже важливу річ: ми не лише боремося за право бути — ми ще й маємо що дати світові.

Це особливо важливо сьогодні, коли українське суспільство щодня живе в режимі виснаження. У такій реальності будь-яка новина про українську присутність у світовій науці чи медицині сприймається не як дрібна професійна подробиця, а як доказ нашої суб’єктності. Доказ того, що ми — не лише територія війни, а й територія компетенції, школи, інтелекту та майстерності.

Є ще один вимір цієї історії — людський.

Коли ми чуємо словосполучення “кардіохірургічна біблія”, то уявляємо великі імена, наукові центри, товсті томи, міжнародні конгреси. Але в підсумку все це завжди зводиться до дуже простого: до чиєїсь дитини, яка отримала шанс; до чиєїсь матері, яка пережила операцію; до чиїхось батьків, які почули від лікаря не “ми нічим не можемо допомогти”, а “ми будемо боротися”.

Ось чому такі книги справді мають значення для всіх, а не лише для вузького кола спеціалістів. Бо вони стоять на дальньому, майже невидимому для суспільства рубежі, де накопичується знання, яке потім перетворюється на шанс для конкретної людини.

У цьому сенсі історія Kirklin — це історія про те, як людство навчилося втручатися в одне з найскладніших і найделікатніших творінь — серце. І водночас це історія про те, як професія передає досвід від покоління до покоління: не лише руками в операційній, а й словами на сторінках книжок.

Символічно, що сьогодні на цих сторінках може бути й український почерк.

У час, коли ми щодня доводимо світові свою мужність, не менш важливо доводити й інше: свою професійну вагу. Україна має право бути в глобальному каноні не лише як країна спротиву, а й як країна знань.

І, можливо, саме в цьому — головний сенс новини про Іллю Ємця в новому виданні Kirklin. У здатності бути серед тих, хто не наздоганяє, а формує. У присутності українського сліду там, де створюється мова майбутнього медицини.

Бо справжнє міжнародне визнання — це не коли про тебе просто знають. А коли без тебе вже неможливо повноцінно описати професію.

Мрію лише про одне: щоб не тільки світ, а й сама Україна цінувала таких людей. Бо, на жаль, сьогодні не завжди виглядає, що це так.