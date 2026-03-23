Самотність Патріарха. Як і чим запам’ятається Філарет Денисенко
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Чому під час клімаксу змінюється апетит і починає зростати вага

Клімакс — це не одна дата в календарі й не лише момент остаточного припинення менструацій. Це тривалий фізіологічний період, який включає пременопаузу, менопаузу та постменопаузу. У цей час поступово згасає функція яєчників, знижується вироблення естрогенів, і разом із цим змінюється робота майже всіх систем організму — від обміну речовин до стану кісток, судин, сну та харчової поведінки. Саме тому клімакс не є хворобою, але потребує набагато уважнішого ставлення до способу життя, ніж раніше.

Багато жінок у цей період описують один і той самий стан: вони ніби їдять приблизно так само, як раніше, але вага починає зростати, особливо в ділянці живота, а контролювати апетит стає дедалі важче. Це не парадокс і не “розпущеність у харчуванні”. Це наслідок конкретних фізіологічних змін, які запускаються на тлі зниження рівня естрогенів.

Фото: надане Аллою Цвєтковою

Як проходить клімакс і чому це важливо для харчування

Клімактеричний період має кілька етапів, і кожен із них по-різному впливає на апетит і метаболізм.

Пременопауза — це період, коли менструації ще є, але стають нерегулярними.

Уже на цьому етапі з’являються перші зміни:

  • коливання настрою
  • порушення сну
  • періодичне посилення апетиту
  • тяга до солодкого або більш калорійної їжі

Саме тут часто починаються перші труднощі з контролем ваги.

Менопауза — це остання менструація, яку визначають ретроспективно після 12 місяців її відсутності.

У цей період:

  • різко знижується рівень естрогенів
  • з’являються припливи та пітливість
  • змінюється швидкість насичення
  • апетит стає менш передбачуваним

Постменопауза — період після припинення менструацій, коли організм уже функціонує в нових умовах.

Саме тут стають більш вираженими:

  • сповільнення метаболізму
  • накопичення жиру в ділянці живота
  • підвищення ризику остеопорозу
  • зміни у вуглеводному обміні

Розуміння цих етапів дозволяє пояснити головне: проблема не в тому, що “щось робиться не так”, а в тому, що організм працює інакше.

Що саме змінюється в організмі

Перш за все сповільнюється базовий метаболізм. Організм починає витрачати менше енергії навіть у стані спокою. Це пов’язано не з однією причиною, а з поєднанням кількох факторів: поступово зменшується м’язова маса, змінюється гормональний баланс, знижується фізична активність, погіршується чутливість до інсуліну. У підсумку навіть той раціон, який ще кілька років тому не викликав жодних проблем із вагою, тепер може призводити до набору маси тіла.

Друга важлива зміна — інший розподіл жирової тканини. Якщо раніше жирові відкладення частіше накопичувалися в ділянці стегон і сідниць, то під час клімаксу жир починає активніше відкладатися в області живота. Це не лише естетичне питання. Абдомінальний жир метаболічно активніший і пов’язаний із вищими ризиками інсулінорезистентності, цукрового діабету 2 типу, гіпертонії та атеросклерозу. Тобто зміни фігури в цей період мають прямий зв’язок із загальним станом здоров’я.

Ще один критично важливий наслідок — прискорена втрата кісткової маси. Естрогени захищають кісткову тканину, а коли їхній рівень падає, підвищується ризик остеопенії та остеопорозу. Паралельно з цим гормональні зміни можуть впливати на ліпідний профіль, підвищуючи рівень “поганого” холестерину та знижуючи рівень “хорошого”. Тому харчування в клімаксі має працювати не лише на контроль ваги, а й на профілактику серцево-судинних і кісткових ускладнень.

Чому в цей період апетит стає іншим

Одна з найменш проговорених, але дуже поширених проблем — зміна апетиту. У клімаксі багато жінок відзначають не просто голод, а інший характер голоду: насичення настає повільніше, потяг до солодкого посилюється, з’являється бажання їсти більше хліба, сиру, шоколаду, випічки, жирної їжі. До цього можуть додаватися емоційні переїдання й відчуття, що вага “йде набагато важче, ніж раніше”. Це теж не питання характеру. На апетит у цей час впливають припливи, порушення сну, тривожність, коливання кортизолу й серотоніну. Саме тому стратегія харчування під час клімаксу має бути не каральною, а адаптованою до фізіології.

Є й ще один нюанс, який багато хто впізнає відразу: навіть коли місячних уже немає, тіло часто продовжує “пам’ятати” цикл. У ті дні, коли менструація раніше мала б початися, або за 7–10 днів до цієї дати, жінка може відчувати підвищений апетит, набряклість, дратівливість, тягу до більш ситної чи “заспокійливої” їжі. Це важливо розуміти, бо в такі періоди не працює стратегія жорсткого самозаборони. Якщо весь день триматися на каві, яблуці й силі волі, то ввечері організм майже гарантовано візьме своє.

Чому жорсткі дієти в клімаксі дають зворотний ефект

Найпоширеніша помилка — різко скоротити їжу. На практиці це виглядає так: зранку кава без повноцінного сніданку, вдень легкий салат, увечері — зрив на печиво, бутерброди, сир, солодке або “щось до чаю”. Причина проста: організм не отримує вдень достатньо енергії та білка, тому ввечері голод стає не психологічним, а біологічним.

Саме тому під час клімаксу важливо не просто “їсти менше”, а змінювати структуру раціону. Основне завдання — знизити енергетичну щільність харчування без втрати його поживної цінності. Це означає:

  • збільшити частку овочів у щоденному меню
  • частіше обирати цілісні продукти
  • зменшити кількість ультрапереробленої їжі
  • не залишати організм без повноцінних прийомів їжі

Простий приклад: велика тарілка овочевого рагу з індичкою або рибою насичує краще, ніж кілька “невинних” перекусів печивом, сирками та солодким йогуртом. Обсяг їжі може бути достатнім, але її склад має працювати на стабільний рівень ситості, а не на швидкий стрибок глюкози й новий голод через годину.

Білок — не додаток, а основа

У період клімаксу білок стає одним із головних інструментів підтримки організму. Він допомагає зберігати м’язову масу, а це прямо впливає на швидкість обміну речовин. Крім того, білок дає триваліше відчуття ситості, ніж швидкі вуглеводи, і зменшує ризик вечірнього переїдання.

Фізіологічна потреба становить у середньому 1,0–1,2 г білка на 1 кг маси тіла на добу. Наприклад, для жінки з вагою 70 кг це приблизно 70–85 г білка на день.

Щоб це було зрозуміло на практиці, важливо орієнтуватися в продуктах:

  • 100 г курячого філе містить ≈ 22–24 г білка
  • 100 г лосося — ≈ 20–22 г білка
  • 100 г кисломолочного сиру — ≈ 16–18 г білка

Тобто вже комбінація кількох прийомів їжі протягом дня — наприклад, омлет на сніданок, риба або м’ясо в обід і сир або йогурт на полуденок — дозволяє закрити базову потребу організму в білку без перевантаження раціону.

Практично це означає, що білок має бути не “десь у раціоні”, а в кожному основному прийомі їжі.

Які жири потрібні, а які варто обмежити

Жири в клімаксі не потрібно демонізувати. Вони необхідні для синтезу гормонів, здоров’я судин і нормальної роботи нервової системи. Але різниця між корисними жирами та шкідливими тут принципова.

Особливу роль відіграють омега-3 жирні кислоти. Їхня базова потреба становить приблизно 1–1,5 г на добу.

Найбільш концентровані джерела омега-3:

  • скумбрія — ≈ 2,5–3 г на 100 г
  • оселедець — ≈ 2–2,4 г на 100 г
  • сардини — ≈ 1,5–2 г на 100 г

Це означає, що 2–3 порції жирної риби на тиждень по 100–150 г практично повністю покривають потребу організму в омега-3.

Саме тому запечена скумбрія з овочами, тост із оселедцем і зеленню або сардини з салатом — це не просто їжа, а реальна профілактика серцево-судинних захворювань і підтримка роботи мозку.

Натомість трансжири й надлишок насичених жирів бажано обмежувати.

Кальцій, вітамін D і реальна профілактика остеопорозу

Коли знижується рівень естрогенів, тема кальцію перестає бути абстрактною рекомендацією. Вона стає частиною щоденного захисту кісткової тканини.

Добова потреба в кальції в цей період становить 1000–1200 мг на день.

Найбільш концентровані джерела кальцію:

  • твердий сир (пармезан) — ≈ 900–1000 мг на 100 г
  • кунжут — ≈ 900–1000 мг на 100 г
  • мигдаль — ≈ 250–270 мг на 100 г

У практичному харчуванні це виглядає так:

  • 30 г твердого сиру — це вже ≈ 300 мг кальцію
  • 1 столова ложка кунжуту — ≈ 80–100 мг
  • жменя мигдалю (30 г) — ≈ 70–80 мг

Тобто навіть без спеціальних добавок, лише за рахунок звичайних продуктів, можна значною мірою закрити потребу організму.

Вітамін D при цьому часто потребує окремої корекції за рекомендацією лікаря, оскільки з їжі його отримати складно.

Вуглеводи не треба прибирати, їх треба обирати

Ще одна крайність — повна відмова від вуглеводів. Вона теж рідко працює довго. У клімаксі важливо не прибрати вуглеводи, а зробити ставку на ті, які дають стабільну енергію, а не короткий сплеск із подальшим нападом голоду.

Окрему роль відіграє клітковина. Її оптимальна кількість становить 25–30 г на добу.

Найкращі джерела клітковини:

  • сочевиця — ≈ 8 г на 100 г
  • вівсянка — ≈ 6–7 г
  • овочі (броколі, морква) — ≈ 3–4 г

Це означає, що тарілка каші, порція овочів і додавання бобових протягом дня дозволяють без зусиль вийти на фізіологічну норму.

Натомість солодощі й рафіновані продукти варто вживати помірно, щоб не посилювати стрибки глюкози та інсуліну.

Як ставитися до своїх харчових бажань

У цей період із собою треба не воювати, а домовлятися. Якщо тягне на солодке, це може бути сигналом нестачі енергії, поганого сну або нервового виснаження. Якщо хочеться сиру, йогурту чи молочного — іноді це відповідь організму на потребу в білку або кальції. Якщо тягне на жирніше — варто перевірити, чи не надто “порожнім” став раціон.

Жорстка заборона зазвичай закінчується зривом. Значно розумніше будувати харчування так, щоб у ньому були і ситість, і структура, і місце для помірних бажань. Невеликий шматочок чорного шоколаду після нормального обіду — безпечніший сценарій, ніж день суворих обмежень із вечірнім нападом голоду.

Що ще реально допомагає

Окрім білка, кальцію та якісних жирів, у клімаксі важливі й додаткові нутрієнти:

  • Магній — добова потреба ≈ 300–400 мг . Найбільше міститься: гарбузове насіння ≈ 500 мг на 100 г ; мигдаль ≈ 270 мг на 100 г; гречка ≈ 200 мг на 100 г
  • Омега-3 — підтримують серце і мозок (основні джерела — жирна риба)
  • Фітоестрогени: соя — ≈ 100–150 мг ізофлавонів на 100 г ; насіння льону — ≈ 20–25 мг на 1 столову ложку
  • Клітковина — покращує стан мікробіоти й допомагає контролювати вагу (див. вище)

Окремо важливий питний режим: орієнтир — близько 30 мл води на 1 кг маси тіла на добу.

Клімакс — це не “кінець молодості” і не час карати себе дієтами. Це етап перебудови організму, коли старі правила вже не працюють, а нові потрібно вибудовувати свідомо. Якщо в цей період не голодувати, а підтримати себе фізіологічно грамотним харчуванням, можна не лише стабілізувати вагу, а й зменшити вираженість симптомів, захистити кістки й серце, зберегти енергію та якість життя. Саме таким і має бути харчування в клімаксі — не суворим, а підтримувальним, осмисленим і адаптованим до змін у тілі.

При цьому універсальних рішень не існує. Реакція організму на продукти, апетит і обмін речовин у кожної жінки різні.

Саме тому для корекції харчування доцільно звернутися до спеціаліста-дієтолога, який врахує індивідуальні особливості, стан здоров’я та спосіб життя.

Алла Цветкова , Диетолог
Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
Інші дописи блогу:
