Чому під час клімаксу змінюється апетит і починає зростати вага

Багато жінок у цей період описують один і той самий стан: вони ніби їдять приблизно так само, як раніше, але вага починає зростати, особливо в ділянці живота, а контролювати апетит стає дедалі важче. Це не парадокс і не “розпущеність у харчуванні”. Це наслідок конкретних фізіологічних змін, які запускаються на тлі зниження рівня естрогенів.

Клімакс — це не одна дата в календарі й не лише момент остаточного припинення менструацій. Це тривалий фізіологічний період, який включає пременопаузу, менопаузу та постменопаузу. У цей час поступово згасає функція яєчників, знижується вироблення естрогенів, і разом із цим змінюється робота майже всіх систем організму — від обміну речовин до стану кісток, судин, сну та харчової поведінки. Саме тому клімакс не є хворобою, але потребує набагато уважнішого ставлення до способу життя, ніж раніше.

Фото: надане Аллою Цвєтковою

Як проходить клімакс і чому це важливо для харчування

Клімактеричний період має кілька етапів, і кожен із них по-різному впливає на апетит і метаболізм.

Пременопауза — це період, коли менструації ще є, але стають нерегулярними.

Уже на цьому етапі з’являються перші зміни:

коливання настрою

порушення сну

періодичне посилення апетиту

тяга до солодкого або більш калорійної їжі

Саме тут часто починаються перші труднощі з контролем ваги.

Менопауза — це остання менструація, яку визначають ретроспективно після 12 місяців її відсутності.

У цей період:

різко знижується рівень естрогенів

з’являються припливи та пітливість

змінюється швидкість насичення

апетит стає менш передбачуваним

Постменопауза — період після припинення менструацій, коли організм уже функціонує в нових умовах.

Саме тут стають більш вираженими:

сповільнення метаболізму

накопичення жиру в ділянці живота

підвищення ризику остеопорозу

зміни у вуглеводному обміні

Розуміння цих етапів дозволяє пояснити головне: проблема не в тому, що “щось робиться не так”, а в тому, що організм працює інакше.

Що саме змінюється в організмі

Перш за все сповільнюється базовий метаболізм. Організм починає витрачати менше енергії навіть у стані спокою. Це пов’язано не з однією причиною, а з поєднанням кількох факторів: поступово зменшується м’язова маса, змінюється гормональний баланс, знижується фізична активність, погіршується чутливість до інсуліну. У підсумку навіть той раціон, який ще кілька років тому не викликав жодних проблем із вагою, тепер може призводити до набору маси тіла.

Друга важлива зміна — інший розподіл жирової тканини. Якщо раніше жирові відкладення частіше накопичувалися в ділянці стегон і сідниць, то під час клімаксу жир починає активніше відкладатися в області живота. Це не лише естетичне питання. Абдомінальний жир метаболічно активніший і пов’язаний із вищими ризиками інсулінорезистентності, цукрового діабету 2 типу, гіпертонії та атеросклерозу. Тобто зміни фігури в цей період мають прямий зв’язок із загальним станом здоров’я.

Ще один критично важливий наслідок — прискорена втрата кісткової маси. Естрогени захищають кісткову тканину, а коли їхній рівень падає, підвищується ризик остеопенії та остеопорозу. Паралельно з цим гормональні зміни можуть впливати на ліпідний профіль, підвищуючи рівень “поганого” холестерину та знижуючи рівень “хорошого”. Тому харчування в клімаксі має працювати не лише на контроль ваги, а й на профілактику серцево-судинних і кісткових ускладнень.

Чому в цей період апетит стає іншим

Одна з найменш проговорених, але дуже поширених проблем — зміна апетиту. У клімаксі багато жінок відзначають не просто голод, а інший характер голоду: насичення настає повільніше, потяг до солодкого посилюється, з’являється бажання їсти більше хліба, сиру, шоколаду, випічки, жирної їжі. До цього можуть додаватися емоційні переїдання й відчуття, що вага “йде набагато важче, ніж раніше”. Це теж не питання характеру. На апетит у цей час впливають припливи, порушення сну, тривожність, коливання кортизолу й серотоніну. Саме тому стратегія харчування під час клімаксу має бути не каральною, а адаптованою до фізіології.

Є й ще один нюанс, який багато хто впізнає відразу: навіть коли місячних уже немає, тіло часто продовжує “пам’ятати” цикл. У ті дні, коли менструація раніше мала б початися, або за 7–10 днів до цієї дати, жінка може відчувати підвищений апетит, набряклість, дратівливість, тягу до більш ситної чи “заспокійливої” їжі. Це важливо розуміти, бо в такі періоди не працює стратегія жорсткого самозаборони. Якщо весь день триматися на каві, яблуці й силі волі, то ввечері організм майже гарантовано візьме своє.

Чому жорсткі дієти в клімаксі дають зворотний ефект

Найпоширеніша помилка — різко скоротити їжу. На практиці це виглядає так: зранку кава без повноцінного сніданку, вдень легкий салат, увечері — зрив на печиво, бутерброди, сир, солодке або “щось до чаю”. Причина проста: організм не отримує вдень достатньо енергії та білка, тому ввечері голод стає не психологічним, а біологічним.

Саме тому під час клімаксу важливо не просто “їсти менше”, а змінювати структуру раціону. Основне завдання — знизити енергетичну щільність харчування без втрати його поживної цінності. Це означає:

збільшити частку овочів у щоденному меню

частіше обирати цілісні продукти

зменшити кількість ультрапереробленої їжі

не залишати організм без повноцінних прийомів їжі

Простий приклад: велика тарілка овочевого рагу з індичкою або рибою насичує краще, ніж кілька “невинних” перекусів печивом, сирками та солодким йогуртом. Обсяг їжі може бути достатнім, але її склад має працювати на стабільний рівень ситості, а не на швидкий стрибок глюкози й новий голод через годину.

Білок — не додаток, а основа

У період клімаксу білок стає одним із головних інструментів підтримки організму. Він допомагає зберігати м’язову масу, а це прямо впливає на швидкість обміну речовин. Крім того, білок дає триваліше відчуття ситості, ніж швидкі вуглеводи, і зменшує ризик вечірнього переїдання.

Фізіологічна потреба становить у середньому 1,0–1,2 г білка на 1 кг маси тіла на добу. Наприклад, для жінки з вагою 70 кг це приблизно 70–85 г білка на день.

Щоб це було зрозуміло на практиці, важливо орієнтуватися в продуктах:

100 г курячого філе містить ≈ 22–24 г білка

100 г лосося — ≈ 20–22 г білка

100 г кисломолочного сиру — ≈ 16–18 г білка

Тобто вже комбінація кількох прийомів їжі протягом дня — наприклад, омлет на сніданок, риба або м’ясо в обід і сир або йогурт на полуденок — дозволяє закрити базову потребу організму в білку без перевантаження раціону.

Практично це означає, що білок має бути не “десь у раціоні”, а в кожному основному прийомі їжі.

Які жири потрібні, а які варто обмежити

Жири в клімаксі не потрібно демонізувати. Вони необхідні для синтезу гормонів, здоров’я судин і нормальної роботи нервової системи. Але різниця між корисними жирами та шкідливими тут принципова.

Особливу роль відіграють омега-3 жирні кислоти. Їхня базова потреба становить приблизно 1–1,5 г на добу.

Найбільш концентровані джерела омега-3:

скумбрія — ≈ 2,5–3 г на 100 г

оселедець — ≈ 2–2,4 г на 100 г

сардини — ≈ 1,5–2 г на 100 г

Це означає, що 2–3 порції жирної риби на тиждень по 100–150 г практично повністю покривають потребу організму в омега-3.

Саме тому запечена скумбрія з овочами, тост із оселедцем і зеленню або сардини з салатом — це не просто їжа, а реальна профілактика серцево-судинних захворювань і підтримка роботи мозку.

Натомість трансжири й надлишок насичених жирів бажано обмежувати.

Кальцій, вітамін D і реальна профілактика остеопорозу

Коли знижується рівень естрогенів, тема кальцію перестає бути абстрактною рекомендацією. Вона стає частиною щоденного захисту кісткової тканини.

Добова потреба в кальції в цей період становить 1000–1200 мг на день.

Найбільш концентровані джерела кальцію:

твердий сир (пармезан) — ≈ 900–1000 мг на 100 г

кунжут — ≈ 900–1000 мг на 100 г

мигдаль — ≈ 250–270 мг на 100 г

У практичному харчуванні це виглядає так:

30 г твердого сиру — це вже ≈ 300 мг кальцію

1 столова ложка кунжуту — ≈ 80–100 мг

жменя мигдалю (30 г) — ≈ 70–80 мг

Тобто навіть без спеціальних добавок, лише за рахунок звичайних продуктів, можна значною мірою закрити потребу організму.

Вітамін D при цьому часто потребує окремої корекції за рекомендацією лікаря, оскільки з їжі його отримати складно.

Вуглеводи не треба прибирати, їх треба обирати

Ще одна крайність — повна відмова від вуглеводів. Вона теж рідко працює довго. У клімаксі важливо не прибрати вуглеводи, а зробити ставку на ті, які дають стабільну енергію, а не короткий сплеск із подальшим нападом голоду.

Окрему роль відіграє клітковина. Її оптимальна кількість становить 25–30 г на добу.

Найкращі джерела клітковини:

сочевиця — ≈ 8 г на 100 г

вівсянка — ≈ 6–7 г

овочі (броколі, морква) — ≈ 3–4 г

Це означає, що тарілка каші, порція овочів і додавання бобових протягом дня дозволяють без зусиль вийти на фізіологічну норму.

Натомість солодощі й рафіновані продукти варто вживати помірно, щоб не посилювати стрибки глюкози та інсуліну.

Як ставитися до своїх харчових бажань

У цей період із собою треба не воювати, а домовлятися. Якщо тягне на солодке, це може бути сигналом нестачі енергії, поганого сну або нервового виснаження. Якщо хочеться сиру, йогурту чи молочного — іноді це відповідь організму на потребу в білку або кальції. Якщо тягне на жирніше — варто перевірити, чи не надто “порожнім” став раціон.

Жорстка заборона зазвичай закінчується зривом. Значно розумніше будувати харчування так, щоб у ньому були і ситість, і структура, і місце для помірних бажань. Невеликий шматочок чорного шоколаду після нормального обіду — безпечніший сценарій, ніж день суворих обмежень із вечірнім нападом голоду.

Що ще реально допомагає

Окрім білка, кальцію та якісних жирів, у клімаксі важливі й додаткові нутрієнти:

Магній — добова потреба ≈ 300–400 мг . Найбільше міститься: гарбузове насіння ≈ 500 мг на 100 г ; мигдаль ≈ 270 мг на 100 г; гречка ≈ 200 мг на 100 г

Омега-3 — підтримують серце і мозок (основні джерела — жирна риба)

Фітоестрогени: соя — ≈ 100–150 мг ізофлавонів на 100 г ; насіння льону — ≈ 20–25 мг на 1 столову ложку

Клітковина — покращує стан мікробіоти й допомагає контролювати вагу (див. вище)

Окремо важливий питний режим: орієнтир — близько 30 мл води на 1 кг маси тіла на добу.

Клімакс — це не “кінець молодості” і не час карати себе дієтами. Це етап перебудови організму, коли старі правила вже не працюють, а нові потрібно вибудовувати свідомо. Якщо в цей період не голодувати, а підтримати себе фізіологічно грамотним харчуванням, можна не лише стабілізувати вагу, а й зменшити вираженість симптомів, захистити кістки й серце, зберегти енергію та якість життя. Саме таким і має бути харчування в клімаксі — не суворим, а підтримувальним, осмисленим і адаптованим до змін у тілі.

При цьому універсальних рішень не існує. Реакція організму на продукти, апетит і обмін речовин у кожної жінки різні.

Саме тому для корекції харчування доцільно звернутися до спеціаліста-дієтолога, який врахує індивідуальні особливості, стан здоров’я та спосіб життя.