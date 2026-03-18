І, якщо зовсім спростити, висновок для мене виявився таким: мозок набагато менш консервативний і “застиглий”, ніж ми звикли думати. Це не кам’яна статуя, яку одного разу витесали — і далі вона лише повільно вкривається пилом у музейній тиші. Радше фреска, на яку життя щодня накладає нові шари: досвід, втому, тривогу, звички, навчання, пам’ять.

Нещодавно, після розмови з неймовірним нейрохірургом Емілем Аскеровим у нашому подкасті, я буквально занурилася в тему мозку. Переглянувши наукові публікації останніх років, одну за одною, я дійшла висновку, що вчені зробили чималий крок у розумінні що ж насправді відбувається усередині нас.

Сучасні дослідження підкреслюють: мозок постійно змінюється. Він трансформується під впливом того, як ми живемо, що переживаємо, чому вчимося, як відпочиваємо — і чи відпочиваємо взагалі. Нейропластичність — це не просто красиве слово з науково-популярних лекцій. Це реальний механізм, завдяки якому мозок перебудовується у відповідь на новий досвід.

І, мабуть, одна з найобнадійливіших речей тут у тому, що цей процес не “вимикається” з віком. Навіть у людей 70+ активне навчання новим навичкам пов’язане з фізичними змінами в мозку — зокрема зі зростанням щільності синаптичних зв’язків. Тобто розум не «зачиняється» після певного віку. Він радше схожий на майстерню, де робота триває доти, доки людина не перестає вчитися.

Ще одна річ, яка мене зачепила: ефективне мислення — це не обов’язково більше активності. Не “сильніше”, не “на межі”, не “на максимумі”. Сучасні нейровізуалізаційні дослідження показали, що люди з кращою концентрацією та пам’яттю часто витрачають менше енергії на складні завдання. Їхній мозок працює не потужніше, а точніше. Як у ренесансній архітектурі: велич створює не нагромадження деталей, а точність пропорцій.

А от пам’ять, виявилася набагато менш надійною, ніж мені здавалося. Кожне пригадування — це не просто дістати файл з архіву. Це щоразу нова побудова спогаду. Нові дослідження показують, що коли ми щось згадуємо, то вмикаються механізми, близькі до тих, які працюють під час уяви. А отже, межа між “я пам’ятаю” і “я домислив” значно тонша, ніж здається. У цьому сенсі пам’ять — не сейф, а полотно, до якого ми знову і знову повертаємося з новим світлом, новим настроєм і новим пензлем.

Очевидно, що говорити про мозок і оминути тему сна - неможливо. Так от, під час глибокого сну активується глімфатична система — механізм очищення мозку. Саме тоді з нього виводяться продукти обміну, зокрема білки, які пов’язують із нейродегенеративними захворюваннями. Тому хронічний недосип впливає не лише на нашу продуктивність, самопочуття, а й на поступове просідання пам’яті, уваги, здатності ясно мислити.

Те саме зі стресом: тривалий стрес буквально змінює архітектуру мозку. Він послаблює зв’язки в префронтальній корі, яка відповідає за планування й ухвалення рішень, і водночас підсилює реактивність мигдалеподібного тіла — нашої внутрішньої системи тривоги й страху. Але тут є й добра новина: багато з цих змін принаймні частково зворотні. Мозок не любить насильства над собою, зате добре відповідає на турботу.

І от тут зупинюся трішки детальніше.

Як наголошує мій колега Еміль Аскеров: «головна профілактика для мозку - це навчання». Додам, що не пасивне. Що маю на увазі: недостатньо просто читати, дивитися чи слухати. Найкраще мозок включається тоді, коли ми взаємодіємо з інформацією: пишемо, сперечаємося, пояснюємо іншим, обговорюємо, формулюємо власну думку. Умовно кажучи, мозку замало бути відвідувачем галереї — йому потрібно самому створювати картини.

Фізична активність напряму впливає на мозок через речовини, які підтримують ріст і виживання нейронів. Регулярна ходьба, плавання, вправи, танці — це не лише для здорового тіла, а й для пам’яті, уваги, ясності мислення. Іноді пів години швидкої ходи дають мозку більше, ніж ще одна година бездумного скролу.

По-третє, сон. Не бонус до продуктивності, а її основа. Важко вимагати від мозку точності, якщо ми постійно тримаємо його в тумані.

По-четверте, інформаційна гігієна. Постійне перемикання уваги, нескінченні повідомлення, звичка жити одразу в кількох вкладках — усе це поступово розхитує здатність до глибокого мислення. Уважність та зосередженість сьогодні — це розкіш.

І нарешті — люди. Нові дані підтверджують, що ізоляція погано впливає на когнітивні функції. Розмова, співпраця, навіть жива суперечка — це теж тренування для мозку. Ренесанс народився не в мовчанні, а в містах, майстернях, дискусіях, листах, спільному пошуку. Мозок теж краще працює не в повній ізоляції, а в живому контакті з іншими.

Мабуть, головний висновок тут досить простий, хоча й не дуже зручний: мозок не даний нам раз і назавжди у готовому вигляді. Він змінюється щодня — під впливом наших рішень, звичок, ритму життя, рівня стресу, якості сну, руху, середовища. Він водночас дуже вразливий — і дуже здатний до відновлення.

І в цьому сенсі питання вже не лише в тому, як працює мозок. Питання в тому, як ми з ним поводимося. Як із храмом, який легко занедбати. Чи як із майстернею, що потребує щоденної праці.