УП: в НАБУ готують підозру співвласнику "кварталу" Тимуру Міндічу
УП: в НАБУ готують підозру співвласнику "кварталу" Тимуру Міндічу
НАБУ і САП: СБУ може отримати доступ до запланованих операцій. Служба – заперечила (доповнено)
НАБУ і САП: СБУ може отримати доступ до запланованих операцій. Служба – заперечила (доповнено)
На Одещині громада прибрала героїв України з назв вулиць
На Одещині громада прибрала героїв України з назв вулиць
Хто голосував за передачу НАБУ і САП під контроль генпрокурору? Поіменний список
ЕксклюзивХто голосував за передачу НАБУ і САП під контроль генпрокурору? Поіменний список
Patriot і проблема США
Patriot і проблема США
Епіцентр розмістив на поштоматах історії про неймовірних українців
Новини компанійЕпіцентр розмістив на поштоматах історії про неймовірних українців
Колишній очільник МЗС Кулеба назвав події довкола НАБУ і САП "розіграним спектаклем"
Колишній очільник МЗС Кулеба назвав події довкола НАБУ і САП "розіграним спектаклем"
Коли спека шкодить: поширені помилки, які ведуть до гінекологічних та урологічних проблем улітку
Коли спека шкодить: поширені помилки, які ведуть до гінекологічних та урологічних проблем улітку
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
ГоловнаЗдоров'я

Сонливість може виникати через перевантаження мозку — дослідження

Нове дослідження вчених Оксфордського університету пояснює, чому ми відчуваємо потребу у сні.

Сонливість може виникати через перевантаження мозку — дослідження
Фото: pexels/vanyaoboleninov

Сонливість може бути спричинена метаболічним перевантаженням у мозку. Ключову роль у цьому процесі відіграють мітохондрії – енергетичні центри клітин.

Підтримайте LB.UA - ми працюємо для вас

Результати дослідження опубліковані в журналі Nature.

Дослідники встановили, що позбавлення сну призводить до перевантаження нейронів, які регулюють сон. Причиною цього є надмірне утворення реактивних молекул через накопичення електронів у мітохондріях. Ці молекули пошкоджують клітини й сигналізують мозку, що настав час сну.

«Ми поставили за мету зрозуміти, чому ми взагалі потребуємо сну. Наше дослідження показує, що відповідь криється в самому способі, яким наш організм перетворює кисень на енергію», — пояснює вчений.

Команда працювала з плодовими мушками, які мають схожі з людиною клітинні механізми. Порівнявши добре відпочилі та недоспані особини, вчені виявили, що у перевантажених мітохондріях мозку значно збільшується вироблення шкідливих молекул. Це змушує нейрони, що відповідають за сон, активніше сигналізувати про потребу відпочинку.

«Коли мітохондрії працюють на межі, вони починають виробляти реактивні сполуки, які ушкоджують клітини. Це своєрідний біологічний сигнал: час спати», — додає науковець. 

Дослідники генетично модифікували мух, підвищивши або знизивши вироблення електронів у клітинах, що регулюють сон. Результат: мухи з інтенсивнішим метаболізмом спали довше, з менш активним – менше.

Вчені зазначають, що сон регулюється багатьма чинниками – від споживання кофеїну до циркадного ритму, – однак тепер вдалося визначити фундаментальний клітинний механізм, який пояснює нашу біологічну потребу у сні.

Ці результати можуть мати важливе значення для лікування розладів сну та нейродегенеративних захворювань, таких як хвороба Альцгеймера, що тісно пов’язана з якістю сну та захистом мозку.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
Теми: ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies