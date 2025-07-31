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У Верховній Раді пропонують повністю заборонити електронні сигарети в Україні

Народні депутати пропонують на законодавчому рівні повністю заборонити виробництво, імпорт, продаж і обіг електронних сигарет, заправних контейнерів та відповідних рідин на території України.

У Верховній Раді пропонують повністю заборонити електронні сигарети в Україні
Фото: pixabay

Про це йдеться у зареєстрованому у Верховній Раді законопроєкті №13548.

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Проєктом Закону передбачається вилучення електронних сигарет та відповідних рідин із реєстрів продукції, яка дозволена до обігу, скасування ліцензування цієї діяльності та запровадження штрафів за порушення нових норм. 

Також пропонується заборонити будь-яку державну підтримку виробництва або обігу таких товарів.

Авторами документу вказані депутати Михайло Бондар, Яна Зінкевич, Ярослав Юрчишин, Вікторія Гриб, Микола Величкович.

У пояснювальній записці до документу сказано, що ініціатива має на меті захист здоров’я українців, зокрема молоді, від шкідливого впливу електронних засобів для куріння, які, попри поширену думку, містять низку токсичних і канцерогенних речовин. Серед них — ацетальдегід, формальдегід, діацетил, акролеїн, важкі метали та інші небезпечні сполуки. 

За даними Центру громадського здоров’я МОЗ України, понад 70% щоденних курців віком 18-29 років користуються електронними пристроями для куріння. Зокрема, 36% споживають електронні сигарети, ще 37% — тютюнові вироби для електричного нагрівання. Тенденцію фіксують і серед підлітків: 40% опитаних віком 13–15 років хоча б раз вживали електронні сигарети, а близько 20% — є нинішніми споживачами. Половина підлітків 15–16 років мають досвід їх куріння, а кожен п’ятий уживав їх упродовж останнього місяця.

Окрім ризиків для здоров’я споживачів, депутати акцентують і на шкоді від вторинного впливу — пасивного вдихання парів електронних сигарет. Ці викиди також містять шкідливі речовини, що можуть загрожувати людям у навколишньому середовищі.

Наразі в Україні заборонено продаж електронних сигарет неповнолітнім, однак депутати зазначають, що контроль у цій сфері слабкий, і молодь має вільний доступ до вейпів, зокрема — контрафактної продукції з невідомим складом.

  • Детальніше про шкоду цих пристроїв ми писали тут.
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