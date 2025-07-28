Митрополит Епіфаній відзначив лікарів «Добробуту»

З нагоди Дня медичного працівника та Дня пам'яті святого великомученика і цілителя Пантелеймона, — покровителя лікарів, — Блаженніший митрополит Київський і всієї України Епіфаній вручив почесні відзнаки 16 лікарям медичної мережі «Добробут».

Це подяка за щоденну самовіддану працю, професійність, за порятунок життя та за людяність, з якою наші лікарі підтримують пацієнтів у найскладніші моменти.

«Церква лікує душу, а лікарі – тіло. І одне без іншого – неповне. Я зустрічався з багатьма пораненими воїнами, і бачив: ті, хто зберіг силу духу, відновлювались швидше, краще, впевненіше. Так само і в мирному житті – духовна підтримка і професійна медична допомога мають йти поруч. Щоденна праця лікаря – це не просто робота, а служіння й виконання заповіді любові до ближнього. Тож нехай Господь благословить усіх лікарів, які сумлінно й самовіддано допомагають тим, хто цього потребує», – зазначив Блаженніший митрополит Епіфаній.

Від початку повномасштабного вторгнення “Добробут” надав безоплатну допомогу військовим і цивільним на майже 264 млн грн.