Парацетамол може впливати на нашу схильність до ризику — дослідження

Ацетамінофен (відомий як парацетамол) — один із найбільш уживаних препаратів у світі — може впливати не лише на біль, а й на нашу схильність до ризику.

Нейробіолог Болдвін Вей, керівник нового дослідження, пояснив, що ацетамінофен притуплює негативні емоції, пов’язані з ризиком.

Про це свідчать результати дослідження, опублікованого в журналі Social Cognitive and Affective Neuroscience.

«Люди не відчувають такого страху при ухваленні ризикованих рішень», — зазначив Вей.

Оскільки, за оцінками, близько 25% американців приймають ацетамінофен щотижня, навіть незначне зменшення сприйняття ризику може мати масштабні наслідки для суспільної поведінки.

Понад 500 студентів брали участь у серії експериментів. Частина отримала разову дозу ацетамінофену (1000 мг), а частина — плацебо. Учасникам запропонували комп’ютерну гру: надувати віртуальну кульку, кожне накачування якої приносило уявні гроші. Якщо кулька лускала, гроші втрачались.

Результат: студенти, які приймали ацетамінофен, надували кульки частіше і ризикували більше. Вони менш боялися її розриву, ніж учасники з групи плацебо.

Окрім симуляції польоту повітряної кульки, учасники заповнювали анкети під час двох експериментів, оцінюючи рівень ризику, який вони сприймали в різних гіпотетичних сценаріях, таких як ставка на денний дохід на спортивну подію, стрибок з тарзанки з високого мосту або керування автомобілем без ременя безпеки.

Дослідники припускають, що ацетамінофен може приглушувати тривогу, яка зазвичай утримує нас від ризикованих рішень. Це пояснює, чому учасники знижували обережність у симуляціях..

Попри це, ацетамінофен залишається важливим препаратом, згідно з ВООЗ, і використовується у понад 600 ліках по всьому світу.