Пацієнти залишаються без ліків через недоброчесних постачальників, — Іваненко

Українські пацієнти все частіше стикаються з проблемою відсутності життєво необхідних препаратів, навіть тих, які мали б надаватися державою безкоштовно.

Основні причини дефіциту — брак державного фінансування та недоброчесна поведінка деяких постачальників.

Про це розповіла виконавча директорка БФ «Пацієнти України» Інна Іваненко у коментарі для «Фактів».

За її словами, одна з компаній, яка у 2024 році виграла значні тендери, зокрема на поставки ліків для онкохворих, так і не виконала своїх зобов’язань.

«Ця компанія вигравала лоти на незареєстровані препарати. Закон дозволяє такі закупівлі, але за умови, що постачальник зареєструє ліки у короткі строки та здійснить поставку. Натомість ми маємо величезні затримки, і багато препаратів, які мали бути в Україні ще на початку року, досі не приїхали. Чесно кажучи, таких шалених затримок я не пам’ятаю з часів Раїси Богатирьової», — зазначає Іваненко.

У результаті пацієнти змушені шукати ліки за кордоном або виїжджати на лікування, що спричиняє втрату людського капіталу. «Замість того, щоб люди лікувалися вдома, працювали, народжували дітей і захищали країну, ми спостерігаємо за їх від’їздом».