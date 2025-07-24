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Пацієнти залишаються без ліків через недоброчесних постачальників, — Іваненко

Українські пацієнти все частіше стикаються з проблемою відсутності життєво необхідних препаратів, навіть тих, які мали б надаватися державою безкоштовно.

Пацієнти залишаються без ліків через недоброчесних постачальників, — Іваненко
Жінка купує ліки в аптеці.
Фото: Суспільне Черкаси

Основні причини дефіциту — брак державного фінансування та недоброчесна поведінка деяких постачальників.

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Про це розповіла виконавча директорка БФ «Пацієнти України» Інна Іваненко у коментарі для «Фактів».

За її словами, одна з компаній, яка у 2024 році виграла значні тендери, зокрема на поставки ліків для онкохворих, так і не виконала своїх зобов’язань.

«Ця компанія вигравала лоти на незареєстровані препарати. Закон дозволяє такі закупівлі, але за умови, що постачальник зареєструє ліки у короткі строки та здійснить поставку. Натомість ми маємо величезні затримки, і багато препаратів, які мали бути в Україні ще на початку року, досі не приїхали. Чесно кажучи, таких шалених затримок я не пам’ятаю з часів Раїси Богатирьової», — зазначає Іваненко.

У результаті пацієнти змушені шукати ліки за кордоном або виїжджати на лікування, що спричиняє втрату людського капіталу. «Замість того, щоб люди лікувалися вдома, працювали, народжували дітей і захищали країну, ми спостерігаємо за їх від’їздом».

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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