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У Львові госпіталізували понад 50 людей, які відвідували новий китайський ресторан

Серед госпіталізованих є 8 дітей.

У Львові госпіталізували понад 50 людей, які відвідували новий китайський ресторан
Фото: Львівська міська рада

До обласної інфекційної лікарні у Львові госпіталізували 56 людей, серед яких 8 дітей, після відвідин нового китайського ресторану. 

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Про це розповіли у Львівській міській раді та Головному управлінні Держпродспоживслужби у Львівській області.

Зазначається, що люди зверталися впродовж 15-17 липня. Їм ставили діагнози – гостра кишкова інфекція та харчова токсикоінфекція.

Усі вони відвідували ресторан "Китайський привіт" у Львові.

Як розповіли у лікарні, пацієнти поступили у стані середньої важкості зі скаргами на нудоту, блювоту, підвищення температури тіла. Медики продовжують надавати їм усю необхідну медичну допомогу.

16 липня Держпродспоживслужба Львівщини розпочала епідеміологічне розслідування для з’ясування джерела інфекції, причин та умов виникнення спалаху. 

Як написав власник ресторану Міша Кацурін на сторінці у одній із соцмереж, він теж отруївся. За його словами, заклад закрили до з'ясування обставин, усі продукти у ньому утилізують, а постраждалим оплатять рахунки за лікування. 

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