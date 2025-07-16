У Львові завершили ексгумацію поховань із Пагорба Слави

У Львові перестав існувати Пагорб Слави – тут завершили ексгумацію поховань.
Про це повідомив міський голова Андрій Садовий.
«Виявлено 355 останків. Усіх разом з агентом НКВС Кузнєцовим та Путіним перепоховають на Голосківському кладовищі. Готові обміняти всі ці останки на українських захисників. Роботи проводили за всіма дозволами, під наглядом фахівців», - розповів міський голова.
За його словами, під час ексгумації виявили невідповідність у кількості плит і поховань, а також дуже мало супровідного матеріалу. Знайшли, зокрема, тільки ґудзик, залишки уніформи, взуття й гвардійські значки похованих.
«Металеві гірлянди з колон і паркану передали до музею «Територія терору». Туди ж передадуть і конструкцію «вічного вогню». Наступний крок — відкрита дискусія про нове значення цієї території», - зазначив Садовий.
- Цей меморіальний комплекс має статус пам’ятки історії, тому для перенесення останків та надмогильних плит з цієї території на інший цвинтар треба було отримати погодження від Мінкультури. У січні повідомлялося, що міністерство надало цей дозвіл.