У лікарні помер постраждалий унаслідок атаки РФ на Чернівці

Кількість жертв унаслідок російського обстрілу у Чернівцях зросла до трьох.

У лікарні помер 74-річний чоловік, який постраждав унаслідок атаки РФ по Чернівцях 12 липня.

Про це повідомив начальник Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк.

"На жаль, маємо ще одного загиблого внаслідок російського удару по Чернівцях 12 липня. 74-річний Василь Клипич, мешканець м. Снятин Івано-Франківської області, сьогодні помер в лікарні", – ідеться у повідомленні.

За інформацією очільника ОВА, лікарі майже 5 діб боролися за життя чоловіка. Однак через отримані множинні осколкові поранення його врятувати не вдалося.

Кількість жертв унаслідок російського обстрілу у Чернівцях зросла до трьох.