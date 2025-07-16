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У лікарні помер постраждалий унаслідок атаки РФ на Чернівці

Кількість жертв унаслідок російського обстрілу у Чернівцях зросла до трьох. 

У лікарні помер постраждалий унаслідок атаки РФ на Чернівці
Фото: Володимир Зеленський

У лікарні помер 74-річний чоловік, який постраждав унаслідок атаки РФ по Чернівцях 12 липня.

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Про це повідомив начальник Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк.

"На жаль, маємо ще одного загиблого внаслідок російського удару по Чернівцях 12 липня. 74-річний Василь Клипич, мешканець м. Снятин Івано-Франківської області, сьогодні помер в лікарні", – ідеться у повідомленні.

За інформацією очільника ОВА, лікарі майже 5 діб боролися за життя чоловіка. Однак через отримані множинні осколкові поранення його врятувати не вдалося.

Кількість жертв унаслідок російського обстрілу у Чернівцях зросла до трьох. 
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