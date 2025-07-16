Рада ухвалила законопроєкт, який дозволить штрафувати журналістів за вказання клієнтів адвокатів

Верховна Рада 16 липня підтримала законопроєкт, в якій заклали можливість тиску на журналістів. Йдеться про проєкт закону 12320, який передбачає адміністративну відповідальність і можливість штрафування медійників за згадку адвоката у прив'язці до його клієнта.

Про це повідомила голова Комітету з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна. Вона сказала, що готує з колегами постанову для блокування законопроєкту.

"Якщо цей законопроєкт вступить у силу, то за фразу на кшталт «Віктор Сердюк – адвокат Віктора Януковича», журналіст буде покараний штрафом від 1700 грн до 3400 грн, а якщо це «порушення» відбудеться повторно впродовж року – то від 6800 грн до 10200 грн. Ініціюватимуть штрафи самі адвокати", – пояснила депутатка.