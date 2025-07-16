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Рада ухвалила законопроєкт, який дозволить штрафувати журналістів за вказання клієнтів адвокатів

Мінімальний штраф складе 1700 гривень.

Рада ухвалила законопроєкт, який дозволить штрафувати журналістів за вказання клієнтів адвокатів
засідання Верховної Ради України
Фото: пресслужба ВРУ

Верховна Рада 16 липня підтримала законопроєкт, в якій заклали можливість тиску на журналістів. Йдеться про проєкт закону 12320, який передбачає адміністративну відповідальність і можливість штрафування медійників за згадку адвоката у прив'язці до його клієнта.

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Про це повідомила голова Комітету з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна. Вона сказала, що готує з колегами постанову для блокування законопроєкту. 

"Якщо цей законопроєкт вступить у силу, то за фразу на кшталт «Віктор Сердюк – адвокат Віктора Януковича», журналіст буде покараний штрафом від 1700 грн до 3400 грн, а якщо це «порушення» відбудеться повторно впродовж року – то від 6800 грн до 10200 грн. Ініціюватимуть штрафи самі адвокати", – пояснила депутатка. 
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