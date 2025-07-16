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ЦПД: Кремль вдається до маніпуляцій, щоб звинуватити Україну у начебто "зриві мирного діалогу"

Росія намагається перекласти на Україну відповідальність за відсутність прогресу у мирних переговорах.

ЦПД: Кремль вдається до маніпуляцій, щоб звинуватити Україну у начебто "зриві мирного діалогу"
Фото: Центр протидії дезінформації

Кремль знову вдається до маніпуляцій, щоб перекласти на Україну відповідальність за відсутність прогресу у переговорному процесі, – Центр протидії дезінформації.

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"Речник президента рф дмитро пєсков заявив, що  "всі сторони мають чинити тиск на Україну", щоб відбувся новий раунд переговорів з росією. Такими заявами кремль повторює відпрацьований пропагандистський наратив про те, що саме Україна нібито "зриває мирний діалог", – ідеться у повідомленні ЦПД.

У відомстві зазначають, що такі заяви російської сторони є черговою спробою змістити фокус уваги від щоденних обстрілів українських міст і перекласти провину за продовження війни на жертву агресії. "Росія намагається ввести міжнародну спільноту в оману, представляючи себе стороною, зацікавленою в мирі, а Україну — агресором".

Москва не демонструє готовності до змістовної розмови, щоразу зі сторони Кремля звучать заяви про "незмінні вимоги", "денацифікацію", "першопричини конфлікту" та інші вигадані передумови. 

"Кремль не шукає миру, а лише прагне затягувати війну. Усі заклики "тиснути на Україну" – це не дипломатія, а інформаційна маніпуляція, спрямована на підрив міжнародної підтримки українського спротиву", – додають у Центрі.

  • Раніше речник МЗС відповів заяви глави МЗС РФ Сергія Лаврова про "усунення загроз безпеці Росії" і наголосив, що риторика Кремля демонструє відмову від мирних зусиль.
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