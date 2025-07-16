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На Вінниччині правоохоронці заявили про викриття розтрати на 22 млн грн у філії Укрзалізниці

Прокуратура оголосила підозри.

На Вінниччині правоохоронці заявили про викриття розтрати на 22 млн грн у філії Укрзалізниці
Фото: прокуратура

У Вінницькій області правоохоронці викрили масштабну схему розтрати бюджетних коштів, організовану керівництвом місцевої філії одного з підприємств “Укрзалізниці”, передає Офіс Генпрокурора. 

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За даними слідства, директор разом із двома заступниками та головним бухгалтером з березня 2022 року незаконно нараховували працівникам управлінського апарату доплати, виплата яких під час воєнного стану обмежена.

Зловмисники оформлювали надбавки за бригадним підрядом працівникам, які фактично не були залучені до забезпечення руху поїздів, безпеки чи безперервної роботи компанії. За понад два роки таким чином було розтрачено понад 22 млн гривень, частину з яких учасники схеми привласнювали.

У межах кримінального провадження проведено обшуки, під час яких вилучено бухгалтерські документи, комп’ютерну техніку та гроші. Також накладено арешт на нерухомість, автомобілі та земельну ділянку директора і головного бухгалтера.

Фігурантам інкримінують розтрату майна в особливо великих розмірах, скоєну організованою групою з використанням службового становища, а також службове підроблення (ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Трьом підозрюваним уже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Щодо ще одного фігуранта питання запобіжного заходу наразі вирішується.
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