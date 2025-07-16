Унаслідок нічної атаки пошкоджена інфраструктура в Ізмаїльському районі

Інформації про поранених у ОВА не надали.

Цієї ночі від російських атак постраждала і Одеська область: в Ізмаїльському районі пошкоджена інфраструктура.

В самому Ізмаїлі вибито вікна в адміністративних будівлях. Про це повідомив керівник ОВА Олег Кіпер.

"Усі уповноважені служби працюють над ліквідацією наслідків ворожої атаки. Правоохоронці документують черговий злочин росіян проти цивільного населення Одещини", – сказав він.

Атака 16 липня

Учора увечері і нині вночі росіяни атакували різні області: Дніпропетровську, Сумську, Одеську, Вінницьку, Харківську. Однією з цілей була енергетична інфраструктура.

У Вінницькій області, Харкові і Кривому Розі є поранені. Найбільше – вісім людей – постраждали саме у Вінницькій.