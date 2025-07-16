За минулу добу Сили оборони ліквідували 1170 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 1 037 460 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.07.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1037460 (+1170) осіб
- танків – 11025 (+3)
- бойових броньованих машин – 22995 (+2)
- артилерійських систем – 30395 (+49)
- РСЗВ – 1440 (+0)
- засоби ППО – 1196 (+2)
- літаків – 421 (+0)
- гелікоптерів – 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 46164 (+284)
- крилаті ракети – 3491 (+0)
- кораблі / катери – 28 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 55229 (+82)
- спеціальна техніка – 3932 (+0).
Дані уточнюються.